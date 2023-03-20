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Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты

Не все вендоры используют качественные термоинтерфейсы при производстве видеокарт. Попробуем исправить данный недостаток и сделаем это на примере экземпляра от Sapphire.
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Обслуживаем видеокарту правильно и качественно

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Внимание! Все действия Вы проводите на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности за ту или иную поломку, которую Вы допустите при разборе или обслуживании своей видеокарты. Если Ваша видеокарта находится на гарантийном обслуживании - никаких манипуляций самостоятельно производить не стоит, максимум - чистка от пыли и не более. Обслуживанием карты стоит заниматься только в случае "прямых рук" и полного понимания, что Вы всё сможете сделать правильно. Если видеокарта находится на гарантии и имеет место заводской брак, очень высокие температуры - стоит обращаться в сервисный центр. Если же Вы покупаете видеокарту у майнеров или с рук, то стоит обратиться к компетентным товарищам, которые смогут произвести качественную замену термоинтерфейсов. 

Если Вы дочитали до этого момента и всё же решили обслужить видеокарту самостоятельно, то давайте начнем!

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Цель обслуживания:

В моем случае видеокарта не является сильно горячей, однако большинство пользователей карт AMD, особенно 5000 и 6000 линеек часто могут заметить не очень приятный факт - температуры Hotspot могут спокойно улетать за 85 градусов даже на новой видеокарте. Это не значит, что данный гайд не поможет пользователям Nvidia, подойдет всем. 

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Кроме хотспот хотелось проверить на прочность новую термопасту Arctic MX-6, заодно посмотреть как покажут себя хвалёные термопрокладки Laird, ведь почти всегда я использовал Thermalright Odyssey 2 и был не очень ими доволен. Почему? Расскажу ниже. 

Ну и основная цель данного действа - проверить насколько хорошие термоинтерфейсы применяет Sapphire с завода, ведь хвалёных абзацев на сайте производителя написано немало. Однако реальность такова - если взять большинство видеокарт до самого высокого сегмента от Sapphire конкретно 6000 серии - практически везде результаты по хотспоту у них самые худшие (карты от Gigabyte передают также привет).

Что нам понадобится и сколько это стоит:

Откровенным дешманом закупаться не будем, но и сильно дорогие варианты я считаю не слишком эффективными за те деньги, которые они стоят. Спустя время у меня сформировался личный топ по термоинтерфейсам и дополнениям к ним исходя из максимальной эффективности на рубль.

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Однако начнем с самого простого. Что нам необходимо:

  • Ватные палочки и ватные диски (можете позаимствовать у жены) - стоят сущие копейки
  • FLUX OFF (от бензина Галоша я решил отказаться, так как он слишком агрессивен, но иметь его для хозяйства также стоит) - средняя цена за аэрозоль 400 мл - 500 рублей
  • Термопаста Arctic MX-4 или Arctic MX-6 - стоимость зависит от объема (2 грамма MX-4 - 390 руб, 2 грамма MX-6) - 540 руб
  • Термопрокладки Laird HD90000 (не путать с HD720 и тд) - все зависит от толщины и площади. Рекомендую покупать пластину минимум 80x40мм, так как легко что-то запороть, примять и тд. Цены - 605 рублей 0.5 мм, 746 рублей 1 мм, 823 рубля 1.5 мм. Если Вам необходимы 2 мм и более, то стоит смотреть уже в сторону Thermalright. 
  • В идеале - иметь антистатические перчатки, стоят они копейки, но я ими никогда не пользовался.

Итого: минимум (если для обслуживания карты нужна только 1 толщина термопрокладок) - 1600-1800 рублей. Максимум - 2500-3000 рублей. При этом Вы получаете максимальный эффект за эти деньги, если сделали все правильно. Остатки можно будет использовать при следующем обслуживании.

Что делать не стоит:

  • Складывать термопрокладки меньших толщин для достижения бОльшей, если Вы купили не те. Между термопрокладками "бутербродом" будут прослойки воздуха и это окажет негативный эффект на охлаждение.
  • Наваливать большое количество термопасты или наоборот недостаточное. 
  • Зажимать болты на видеокарте до срыва резьбы, "ведь так надежнее" - подумают многие.
  • Намазывать термопасту на термопрокладки в надежде увидеть лучший эффект.
  • Использовать "синюю резину" за копейки и приобретать самые дешевые термопасты - в этом случае эффект будет ещё хуже, чем у Вас было.
  • Использовать вместо термопрокладок медные пластины (есть конечно для определенных моделей качественные пластины на все чипы, но учитывайте несовершенство и качество радиатора, в котором могут быть перекосы. Я уже не говорю про то, сколько пользователей умудрились закоротить плату таким образом. Только для опытных экспериментаторов и энтузиастов.)
  • Использовать графитовые (или графеновые как многие пишут) термопрокладки без понимания, что при неосторожном использовании их можно сразу запороть. Стоят дорого, использовать можно только 1 раз.
  • Использовать для чистки и обработки жесткую кисть или что-то ещё более грозное. Велика вероятность срыва одного из SMD компонентов, которыми усыпана вся плата.

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Ну и пара картинок, которые просто можно оставить без комментария "как не надо делать":

Приступим (разборка и чистка):

Разбирать видеокарту стоит внимательно, соотнося и запоминая, где откручивался тот или иной болтик, так как некоторые производители используют разную длину, разные размеры и тд. Закрутите болт не той длины, получите неприятный хруст или срыв резьбы. А найти определённые болты очень непросто. Даже к этому моменту отнеситесь серьезно. Кстати по поводу серьезности - то ли у заводчан на производственной линии сели аккумы в шуруповёртах, то ли ещё что-то, но часть болтов была ну очень слабо зажата. Карта до этого, кстати не разбиралась. Слабенько.

Препарируем сегодня Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6.

Аккуратно отсоединяем штекеры, которые управляют вентиляторами, подсветкой и получаем такую картину. С этим моментом также стоит быть достаточно осторожным, так как можете получить случай, когда гнездо просто-напросто будет вырвано вместе со штекером. 

В данном случае для полной очистки потребуется снять радиатор на чипах памяти и бекплейт. В итоге мы видим достаточно интересную картину, о которой я упоминал ранее. Карта проработала в обычном режиме год и не была в майнинге, но термопаста оказалась посредственной. Но как же так? Спросите вы. Последствия использования не самого качественного термоинтерфейса, не самая адекватная настройка кривой вентиляторов и высокий  хотспот. Хотя температуры GPU даже в стоке не превышали 65 градусов при автоматической настройке вентиляторов. Зато хотспот стабильно долбил под 90 градусов. 

Благо удалось избежать того самого злосчастного черного пятна на чипе, который можно заметить при разборе многих карт, не работавших в андервольте или имеющих посредственный прижим. Наносим на ватную палочку или ватный диск Flux Off и аккуратно снимаем остатки старой термопасты.

Фронт видеокарты почищен, давайте взглянем что у нас находилось под бекплейтом:


А тут у нас гениальное решение с холодным VRM добавить ненужную текущую термопрокладку толщиной больше 3 мм, которая неплохо подзалила силиконом зону подсистемы питания. Берем Flux и также аккуратно убираем следы от этого непотребства.

Не супераккуратно, но практически весь силикон убран.

Про Thermalright Odyssey (Odin и им подобные):

У меня уже было достаточно много случаев, когда данные термопрокладки становились гемором при обслуживании видеокарт. То ли мне не сильно везло и термухи долго лежали, были достаточно твердыми, но факт - если в спецификациях для видеокарты заявлены, к примеру 2 мм термухи, то такая же толщина термалрайтов не всегда подходит и приходится использовать 1.5 мм, так как ужимаются они ну очень посредственно. 

Да, температуры при этом хорошие, но подвох можно заметить в другом месте. После прикручивания радиатора посмотрите на текстолит вдоль самой карты. Если ее начало выгибать в месте, где установлены термопрокладки, значит по толщине перебор. Предварительный прогрев не сильно помог. Изменение геометрии текстолита в будущем может сыграть злую шутку в виде отвалившихся BGA шаров. Что очень неприятно.

Именно поэтому было решено использовать всегда только Laird HD90000 - мягкие и эластичные, что понадобится нам в будущем.

Замена термоинтерфейсов:

Начнем с термопрокладок. Чипы GDDR6 имеют следующие размеры - 12х14 мм. Самый простой способ - положить лист термоинтерфейса на твердую поверхность, взять лезвие или канцелярский нож и сделать засечки по данным размера - толщине или ширине. 

Однако, как вы ранее могли заметить, в наличии "прямо сейчас" у меня имелись термопрокладки только 0.5 мм и 1.5 мм. Путем гугления многочисленных форумов с прискорбием замечаем, что толщины то у Sapphire нестандартные. 

0.75 мм по памяти и 1.25 мм на VRM. Складывание бутерброда из 0.5+0.5 мм для видеопамяти приводит к выгибанию платы и температурам под 90 градусов. Для VRM всё отлично, 1.5 мм спокойно продавливаются - с этим проблем нет. К сожалению, отпуск закончился и заказывать, ждать доставку жидких термопрокладок Laird tputty 607 только для памяти нет смысла. И тут я вспомнил, что дома есть машинка для изготовления вермишели, лазаньи и тд. Не знаю как она правильно называется, но суть Вы поняли. Быстро подогнал ее под размер комплектных, сплющил и вуаля - всё готово. Наносим термопрокладки на чипы памяти и VRM:

Не забудьте снять защитные наклейки при установке радиатора) Некоторые забывают. Даже на производственных линиях. Наносим термопасту ТОНКИМ и РАВНОМЕРНЫМ слоем. Обычно на чип хватит термопасты размером с горошину, не более. Ваша цель - заполнить микронеровности между чипом и радиатором. Большое количество пасты наоборот усугубит охлаждение чипа.

Сборка:

Очень важный момент! При сборке видеокарты (практически любой) стоит сначала закручивать винты крепления радиатора к видеочипу. И потом уже остальные болты крепления для зоны VRM и тд. Суть следующая - радиаторы не идеальны, и если Вы изначально будете прикручивать зону с края карты, то при фиксации болтов на GPU может произойти перекос и банальный скол одного из краев чипа, что закончится для чипа очень печальным исходом. И главное - крест-накрест! Только так и с небольшим усилием и шагом. Без фанатизма.

В идеале - стоит собрать карту после обслуживания, дать полежать ей минут 15-20, а лучше часик. Заново разобрать и посмотреть степень прижима как термопрокладок, так отпечаток термопасты. Если всё ок, то обновляем термопасту, собираем и вперед проводить тесты.

Тесты:

Проверять будем показатели с помощью следующих игр и софта:

  • Unigine Superposition Benchmark (8к пресет, так как в нем используется на максимуму и GPU и VRAM) 
  • Atomic Heart Лицензия (открытый мир)
  • Cyberpunk 2077 Лицензия (одна из самых загруженных локаций)

Заодно сравним стоковые показатели термоинтерфейсов Sapphire спустя год использования и после замены. К сожалению старые показатели в стоке я на сохранил, поэтому будем довольствоваться тем, что сделали другие, благо ситуация плюс-минус одинаковая по палате.

Сток:

Как видите, ситуация несколько печальная для ранее топовой линейки Nitro+. Стоит отдельно сказать про график одного из пользователей в HWInfo64 по температуре памяти. У него была ранняя версия и датчик температуры VRAM отображался некорректно. В среднем на стоковой карте температуры памяти - 74-76 градусов. Запомним эти цифры:

Температура GPU
71
Датчик Hotspot
88
Датчик VR VDDC
67
Датчик VR SoC
63
Датчик VRAM
~74-76

После обслуживания:

Посмотрим как повлияло обслуживание на температуры на дефолтных настройках драйверов и бонусом с андервольтом. Обороты вентиляторов в андервольте в реальности крутят на 1200-1300 оборотов. 1700 оборотов - показатель когда по алгоритму Sapphire происходит старт и раскрутка. Видеокарту практически не слышно в любом режиме. Здесь Sapphire стоит отдать должное.


 Superposition Cyberpunk Atomic Heart
Без андервольта
Андервольт (1.125V, 1200-1300RPM) + настройка кривой вентиляторов

Выводы:

Что ж. Тесты можно считать наполовину провалившимися. Ваши результаты, особенно на картах после 2-3-5 лет использования будут отличаться больше, так как площадь кристалла больше, техпроцесс не такой современный и вместо пасты и термопрокладок могут быть просто трудно отскребаемые ошмётки. 

С одной стороны, удалось добиться хороших результатов почти по всем компонентам. Как минимум в стоковом состоянии удалось снизить температуру чипа в самых нагруженных сценариях до 65 градусов в Superposition (в играх стоит ожидать 60-64 градуса максимум), так как термопаста явно нуждалась в замене. А вот результаты по Hotspot не оправдали ожиданий. Мы видим 85 градусов. Минус 3-5 градусов скажете вы - это же здорово. Однако такие температуры меня крайне не устраивают и в стоке использовать карту нет никакого смысла, ведь термопасту в таком случае опять придется менять через год. А вот комплектные термопрокладки от Sapphire порадовали. Маркетологи всё-таки не соврали. Но все же выигрыш в игровых сценариях есть - от 3 до 7 градусов по VDDC и SoС, VRAM. Если у Вас такая же карта, то термопрокладки по сути можно и не менять. Тем более после разбора они были в идеальном состоянии.
Сток
Superposition без UV
Cyberpunk 2077
без UV
Atomic Heart
без UV
Superposition UV
Cyberpunk 2077 UV
Atomic Heart UV
Датчик GPU
71
65 61 64 56 52 55
Датчик Hotspot
88
85 77 85 70 64 69
Датчик VR VDDC
67
67 61 69 55 53 58
Датчик VR SoC
63
61 54 59 52 49 52
Датчик VRAM
~74-76 74 64 66 66 58 60

Какой можно подвести итог? Все более совершенный техпроцесс улучшает производительность на Ватт, однако остается вопрос с отведением тепла с маленького кристалла. Одну и ту же ситуацию (за исключением Hotspot у Radeon) можно видеть что в картах от AMD, что в картах от Nvidia. Испарительные камеры, термопаста с фазовым переходом, жидкие и обычные термопрокладки с высокой теплопроводностью - именно это нужно самому новому поколению видеокарт и также будущим новым линейкам. Даже на не самой мощной карте (6700 XT) с TDP в 200W низкий хотспот могут обеспечить только самые жирные версии карт.

Не менее важным компонентом будет андервольт. В таблице вы можете увидеть колоссальную разницу от этого. Причем без потери производительности. Более тихая работа, низкое потребление, более стабильная работа. Если Вы раньше не занимались андервольтом и Ваша карта на данный момент на гарантии и температуры прямо с первого дня покупки высоковаты (не в пределах троттлинга), то стоит понизить напряжение на чипе. И карта дольше проживет и будет более спокойный акустический фон.

Спасибо за внимание!

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