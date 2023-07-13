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Долго ли коротко ли, но моя эпопея по сборке тестового стенда для AGP видеокарт до 2000 года выпуска, подходит к концу. Собственно, было у меня всё необходимое, кроме материнской платы. Плату я искал под Socket 370 либо Socket A, хотя склонялся более к первому варианту, всё-таки Socket A это уже дитя начал 2000х годов. Судьба была ко мне благосклонна, так что мне в руки попали сразу две платы на Socket 370.

Одну я выудил из коробки с кучей компьютерного барахла, купленной мною за 1000р, там кстати было ещё штук 5 материнских плат на 370 сокете, а также пяток прочих, вот только все они побывали под рукой какого-то пионера с паяльником и увы восстановлению не подлежали. Ну а вторую плату мне задарили хорошие товарищи в местном сервисе в составе аж целого системного блока, оставалось только всё это чутка разобрать и почистить, корпус увы пошёл на помойку, а всё остальное было в хорошем состоянии.

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Что такое Socket 370 и с чем его едят я уже писал в предыдущей статье, теперь же пришло время немного углубиться в чипсеты. А точнее откуда взялись чипсеты i810 и i815. Собственно, взялись они, как и сам Socket 370, из бюджетного сегмента. Чипсет Intel i810 создавался Intel как решение для офисных ПК со встроенной графикой на основе видеокарты Intel i740, в пару к нему разрабатывался чипсет i820 для топовых сборок на новомодной тогда памяти RDRAM... увы, память эта стоила конских денег, а производительность её оказалась куда скромнее нежели это было на бумаге. В итоге и i820 и i810 столкнулись с проблемами в процессе разработки. И по факту Intel i820 оказался полным провалом, а i810 не имел от рождения AGP слота, что ограничивало сферу его применения. Так что покумекав и поняв, что ловить особо нечего Intel решила его переработать в i815, которому таки добавили AGP слот.

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В итоге Pentium III доживали свой век с не самым плохим, но всё же бюджетным по рождению чипсетом. Так что же собой представляли типичные платы на данных чипсетах и чего ещё интересного у них было. Вопрос графики мы, пожалуй, отложим на потом, это потребует отдельной большой статьи с тестами.

Ну что же, начнём с i810. Первые партии чипов имели ошибку, не позволявшую работать с инструкциями SSE, так что платы оказались несовместимы с новейшим поколением процессоров Intel для которых собственно данный чипсет в теории и предназначался. Ошибки поправили, но осадочек остался.

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Чипсет существовал в 5 вариантах: i810-L имел 4 PCI слота и поддержку только ATA33 дисков и 2 USB порта, у i810 была уже поддержка жёстких дисков ATA66, i810-DC100 был интересным чипсетом, имел 6 PCI слотов и 4Mb распаянной на плате памяти для видеокарты, i810E получил поддержку шины 133MHz и соответствующих процессоров Pentium III на ней, ну и последней модификацией был i810E2 где добавили поддержку процессоров на ядре Tualatin, жёстких дисков ATA100 и аж 4 USB порта.

Объём оперативной памяти ограничен объёмом в 512Mb о 4х банках.

Так же особенностью данных плат было то что даже если поставит на них процессор на 66MHz шине, то память всё равно будет работать на 100Mhz, что надо было учитывать при апгрейде старых систем, ибо PC66 память могла и не завестись.

Собственно моя плата Asus CUW-RM основана на обычном i810, поздних партий без ошибки.

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И у неё сломано крепление для кулера...

Впрочем, если найти удачный кулер, то его я думаю его удастся поставить по принципу - в последний путь, но его ещё предстоит найти, а также подобрать подходящий процессор раскрывающий потенциал данной платы, ибо поддержка процессоров ограничена моделями под шину 100MHz, хоть в теории на данной плате можно выставить шину аж до 150MHz, но стабильности производитель не гарантирует, а учитывая состояние сокета, особо его тыркать туда-сюда я бы не стал.

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Из особенностей у данной платы это 3 слота под память, что странно, ибо ограничение по банкам памяти равно 4м, т.е. максимум можно поставить два двухсторонних модуля по 256Mb, либо 3 односторонних модуля по 128Mb, думаю я как раз воспользуюсь последним вариантом учитывая, что 256Mb модулей у меня уже мало, а 128Mb я думаю 3шт наберётся одинаковых. Но это дело будущего.

Что же касается видео части, то на своё время встройка конечно уже была слабовата, однако много чего умела, а вот апгрейд был возможен только путём установки PCI видеокарт, например, нашей старой знакомой Radeon 7000 64Mb, которая уже мелькала в моих статьях.

При случае посмотрим, что может дать такой апгрейд.

Ну что же, перейдём к плате на основе Intel i815, данный чипсет уже имел куда больше модификаций и по сути имел 3 основных варианта: 815 и 815E с интегрированной графикой и AGP портом, 815P и 815EP без интегрированной графики и AGP портом, ну и совсем дешманские 815G и 815EG с интегрированной графикой и без AGP порта. Собственно, буква E означает поддержку процессоров на ядре Tualatin.

Моя плата Chaintech 6OIV2-E100A основана на обычном i815, так что к сожалению, не имеет поддержки процессоров Tualatin. В остальном как видим это обычная бюджетная плата, не особо отличающаяся от вышеописанной Asus CUW-RM, но что главное у неё есть AGP слот и целы крепления для радиатора.

Плата поддерживает процессоры с шиной 133Mhz и оперативную память на такой же частоте, однако если процессор стоит со 100MHz шиной, то память ограничена частотой в 100MHz, при установке же процессоров на 66Mhz шине память работает на 100Mhz так же как это было на платах с чипсетом i810. На бумаге поддерживается до 6 банков памяти, по факту же даже на платах с 3мя слотами под оную объём ограничен 512Mb. Но в отличии от i810 плата умеет работать с односторонними планками на 256Mb которые собственно я на неё и установил.

А также тут есть вот такой интересный разъём.

Куда подключалась вот такая вот штука, которой увы у меня нет.

Да, да мой юный зритель это DVI-D порт и TV-Out.

А также данная плата, как и прочие на i815 чипсете с интегрированной графикой, поддерживает установку вот такой приколюхи именуемой AIMM. Собственно, это модуль памяти для встроенной видеокарты, аж на 4Mb и целых 133Mhz. Кто не понял вставляется он в AGP порт.

Увы и такой приблуды у меня в хозяйстве нет, а было бы интересно её протестировать.

Ещё одним существенным недостатком обоих чипсетов было ограничение по максимальному объёму оперативной памяти в 512Mb, что в те времена конечно было не так критично, однако конкурирующие решения от VIA в теории позволяли работать с памятью объёмом до 4Gb (Apollo Pro266) и даже предлагали поддержку памяти DDR, впрочем, надо было ещё умудриться найти плату с большим количеством разъёмов и сами модули такого объёма в те времена. В целом же 512Mb было более чем достаточно для Windows 98, которая так-то могла работать даже на 4Mb памяти, да и Windows 2000/XP вполне себя неплохо чувствовали при таком объёме учитывая, что и на 64Mb они вполне успешно функционировали.

Резюмируем: в целом чипсеты были неплохие, но, как и весь Socket 370, были бюджетными решениями, ибо к расцвету применения i815 уже начались продажи процессоров Pentium 4 и соответствующих плат, хотя и там у Intel не всё было гладко и свой реальный потенциал они раскрыли лишь пару лет спустя со сменой сокета и выходом второго поколения процессоров с поддержкой технологии HT. Но это совсем другая история.

Какова судьба данных плат: i810 я, пожалуй, соберу в полноценный ПК и продам, благо должен получиться неплохой такой компьютер для ретро игр до 1999года выпуска включительно. Ну а i815 будет у меня трудиться тестовым стендом для старых видеокарт. Для начала надо будет протестировать 10шт. процессоров под Socket 370 и выбрать из них наиболее производительный, а также поглядим на что способна встроенная графика i815 и её прямой предок i740.

Так что следите за новостями, нас ждёт ещё много интересного, а на сегодня всё.