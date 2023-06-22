Битва двух Radeon'ов или вновь о ширине шины и количестве памяти
Давненько у нас не было статей о видеокартах, так что пора исправляться. Если в прошлый раз мы тестировали видеокарты nVidia GeForce 4 MX440, то в этот раз у нас на тестировании пара видеокарт ATi Radeon 9200. А точнее один полноценный Radeon 9200 128Mb 128bit и Radeon 9200SE 64Mb 64Bit.
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История этих видеокарт довольно терниста, по сути они не имеют отношения к линейке Radeon 9000, а являются представителями 8000 серии, но ATi никогда не отличалась адекватностью в плане формирования внятной модельной линейки так что ей простительно. По сути же Radeon 9200 это переименованный Radeon 9000 который является урезанным вдвое Radeon 9100 который в свою очередь это переименованный Radeon 8500... ну вы поняли...
Однако даже несмотря на то что под маской 9000 линейки мы получаем 8000 в этом нет ничего страшного ибо прямой конкурент в лице nVidia GeForce FX5200 хоть на бумаге и обладает поддержкой DirectX 9.0a, по сути же в нём неработоспособен как и вся линейка FX и является видеокартой поколения DirectX 8.1. Впрочем о том как GeForce FX "работает" в DirectX 9.0 я уже писал отдельную статью.
Увы, пока что в моей коллекции есть только два трупа FX 5200 так что сравнение в лоб двух конкурентов откладывается.
Ну чтож, давайте поглядим на наши видеокарты.
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ATi Radeon 9200SE 64Mb 64bit
ATi Radeon 9200 128Mb 128bit
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Как видим карточки ничем не примечательны, что собственно неудивительно, ибо они изначально предназначались для бюджетных, нетребовательных сборок.
Далее глянем что нам о карточках поведает GPU-Z.
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Как видим карточки фактически идентичны за исключением объёма памяти и её шины.
Тестировать будем на старом-добром: Intel Pentium 4HT 2.4GHz, с 1Gb оперативной памяти DDR400 в двухканальном режиме, материнской плате ASRock P4i65G с чипсетом i865G и всё это под управлением Windows XP SP3.
По традиции сначала пойдёт синтетика, а за ней игры.
3DMark 2000 Pro
3DMark 2001 SE
3DMark 2003
AquaMark3
Как видим в синтетике разница в производительности не превышает 1.5 раз, чтож хороший результат, посмотрим, что нам покажут игры.
Unreal Tournament 2004
Quake 3 Arena
Doom 3
Quake 4
Ну что тут можно сказать, на фоне аналогичных тестов GeForce 4 MX440, с 1.5-2х кратной разницей в производительности видеокарт, результат просто отличный, разница в производительности между 64bit и 128bit у видеокарт Radeon 9200 не превышает 1.5 раз. Ну а наличие поддержки DirectX 8.1 так вообще ставит её на ступень выше чем GeForce 4 MX440. А вот сможет ли она потягаться другим представителем днища тех лет GeForce 5200 нам ещё предстоит узнать...
За сим позвольте с вами попрощаться, увидимся в следующих выпусках нашего занимательно цикла статей о моей коллекции видеокарт.
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