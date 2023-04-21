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Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon

Дополнение к предыдущей статье о тестировании видеокарт. ATi Radeon 9600 против nVidia GeForce 5700 в DirectX 9.0 играх. Почему иногда лучше читать прежде чем говорить... и чем отличается мнение от знания...
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В комментариях к моей предыдущей статье разгорелась небольшая полемика по поводу производительности nVidia GeForce FX и их противостоянии ATi Radeon 9500/9800. Товарищ dimkahon высказал своё мнение, что же поглядим, чего стоит любое мнение, когда сталкивается с знанием.

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Как говорил один мой учитель - не надо вступать в бесплодную полемику, напишите статью и ждите ответ в такой же форме. Что ж, последуем совету профессора. 

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Михаил Васильевич Попов — советский и российский философ, экономист, политический и общественный деятель, специалист по политической экономии, социальной философии и диалектической логике. Кандидат экономических наук, доктор философских наук, профессор.

Исправим мою недоработку и протестируем GeForce FX 5700 и Mobilty FireGL T2 (Radeon 9600) в реальных играх, использующих DirectX 9.0. Точнее попытаемся это сделать, ибо на этом пути есть известные проблемы, но о них походу статьи. 

Для начала освежим память и поглядим на наших испытуемых живьём и в GPU-Z.

Leadtek WinFast A360 nVidia GeForce 5700 128Mb

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ATi Mobilty FireGL T2 128Mb (Radeon 9600)

GPU-Z

Ну и поглядим, чего умели данные видеокарты в актуальных на момент их выхода играх.

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Как видим, тут наблюдается паритет. 

Что ж, давайте попробуем сходить по-большому, а именно попробуем запустить Crysis 2007 года.

Упс... после нажатия кнопки "ОК" игра попробовала запуститься, но вылетела на рабочий стол.

Упс... однако при нажатии кнопки "ОК" игра запустилась.

И даже успешно прошла встроенный бенчмарк на минимальных настройках

М-да, Crysis запускать было оптимистичной затеей, давайте попробуем чего-нибудь попроще и поскромнее. Например, Benchmark STALKER: Call of Pripyat 2009 года.

Увы, на обеих видеокартах было доступно только "Статическое освещение", а это если кто забыл или не знал - рендер DirectX 8.1.

Что ж, копаться и выяснять, в чём затык, мне было лень, так что протестируем рендер DirectX 8.1 в разрешении 800х600.

Минимальные настройки:

nVidia Geforce FX 5700 vs Ati Radeon 9600

Максимальные настройки:

nVidia Geforce FX 5700 vs Ati Radeon 9600

Вот так вот... ну спишем это на погрешности измерений... это же очевидно.

Что же дальше... а дальше у нас Half-Life 2 2004 года, но с последними патчами. Как я уже ранее писал в прошлой статье, Half-Life 2 не даёт в меню выбрать версию рендера, а устанавливает её автоматически.

nVidia Geforce FX 5700 vs Ati Radeon 9600

Однако рендер можно "форсировать" через консоль, так что протестируем и DirectX 8.1, и DirectX 9.0.

Итак, DirectX 8.1 в 2х режимах 640х480 на минимум, 800*600 на высоких.

Что ж, вполне неплохо...

А теперь DirectX 9.0 в тех же режимах...

Мда... и как же вы, батенька dimkahon, играли в это на GeForce FX 5200 в DirectX 9.0...

Мало того, что производительность просто катастрофически низкая, так оно ещё и сыпет артефакты на экран.

А вот скриншот из официального документа Valve о тестировании Half-Life 2.

Как я и говорил, с самого релиза в Half-Life 2 DirectX 9.0 был отключён для видеокарт nVidia GeForce FX.

Ну и напоследок 2007 год... Unreal Tournament 3 - 640х480 на минимальных настройках. 

В этом случае обошлось без артефактов на экране.

Тут я надеюсь у желающих комментировать... такое желание пропало окончательно. Как говорится...

Как видим, результат полностью коррелируется с 3DMark '05

Что ставит жирный крест на мифе о том, что "синтетика" не отражает реальную производительность в играх. Да, она не отражает, она предвосхищает эти результаты... 

Тут товарищ dimkahon оказался прав, GeForce FX не отстаёт от аналогов Radeon в 2 раза... он отстаёт в 3.

Однако, как видим, найти игру, которая работает исключительно на DirectX 9.0/9.0a/9.0b, практически невозможно, ибо игроделам приходилось так или иначе оптимизировать игры под GeForce FX вплоть до принудительного включения для них DirectX 8.1. Так что чистых игр под DirectX 9.0, можно сказать не существует, разве что, ранние игры на движке Unreal Engine 3. 

Конец доминированию ATi Radeon наступил с переходом игроделов на DirectX9.0c, в который умели GeForce начиная с 6000 серии середины 2004 года, а вот Radeon научились только с выходом серии видеокарт X1000 в конце 2005 года. Впервые я столкнулся с этим, когда приятель имеющий в компе X800, начал бомбить: у него отказался запускаться Bioshok, конца 2007 года выпуска. А он на минуточку был на движке Unreal Engine 3, который, как мы видим из тестов Unrel Tournament 3 того же 2007 года, вполне поддерживал и DirectX 9.0/9.0а/9.0b. Так что я радостно играл в Bioshok на 6600GT, а мой товарищ, имея куда более шустрый X800, обломался... Сдаётся мне, тут не обошлось без заноса чемоданов с баблом в офисы игроделов человеком в чёрной куртке. Впрочем, кто ж виноват, что ATi не догадалась использовать столь банальное конкурентное преимущество. Ну а после Bioshok начался буквально вал игр, которые требовали DirectX 9.0c, и компьютеры владельцев Radeon серий 9000 и X превратились в тыкву.

P.S. Кто-то может подумать, что я пытаюсь этой статьёй как-то задеть товарища dimkahon. И он сам может так подумать. Однако спешу вас в этом разубедить - я лишь показываю на практике, что такое культурная дискуссия и проявляю уважение к моему оппоненту, написав целую статью вместо бесполезной перебранки в комментариях. До написания данной статьи у меня не было знаний о производительности nVidia GeForce FX, теперь же они у меня есть и более того они есть у всех, кто данную статью прочитал. 

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