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Как у меня появился первый комп на 286, воспоминания о былом и компьютерной тусовке конца 90х

Моя жизнь... часть первая, или путь от идеи до обретения первого ПК. О том как оно было в 90х в провинции...
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На склоне лет многие начинают подводить итоги своей жизни, и я не исключение. Пришло и моё время рассказать о том, как я докатился до жизни такой, где, как и когда был завербован в секту почитателей ПК. 

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Эта статья будет под номером один в цикле Моя жизнь, и в ней я поведаю о том, как я узнал о существовании персональных компьютеров и о том, как я стал счастливым обладателем такового...  

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Все фотографии в данной статье по понятным причинам взяты из открытых источников.

История эта началась году в 1990, а может и 1991... впрочем, все даты в данной статье в той или иной мере условны, память моя уже не та, да и лет прошло немало. Однажды по пути в детский сад занесла меня судьба в обычный советский магазин коих было масса всяких. Времена это были позднего СССР так что капитализм расцвёл уже не только в верхах, но и вполне себе пустил метастазы в низы так что-то тут то там начали появляться подвальчики и отдельчики по продаже всякого, ларьков в те времена ещё я не припомню, а вот внутри старых советских магазинов уже начали появляться закутки с господами кооператорами. Вот в одном таком отдельчике то и стоял самый настоящий всамделишный Персональный Компьютер, не какой-нибудь там Спектрум, Ямаха и прочая чушатина, а прямо системный блок, монитор и клавиатура, без всякой этой моноблочной попсятины которая была популярна в 80е среди домашних ПК. Так как читал я в те года ещё не очень уверенно, да и считал то же, поведать о том, что это был за компьютер я вам к сожалению, не могу. Помню только цену - 2 000 советских рублей. Цену я запомнил ни только потому что к тому времени уже умел считать, а потому что не давеча как пару месяцев назад за такую же сумму нашей семьёй был приобретён ЗАЗ 966, в простонародии - ушастый Запорожец. 

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По тем времена конечно уже не бог весть какая машина, однако в ввиду того что треть произведённых автомобилей в СССР шли на экспорт, а оставшиеся продавались "по распределению", то процесс покупки авто был не тривиален. Точнее сказать простых способа купить новую было два, ровно по количеству идеологий, бытовавших в стране, а именно уголовной и социалистической, т.е. по блату либо за заслуги. Были третий способ купить на очень узком в те года "вторичном рынке". С заслугами у моего прародителя было так себе, блата не имелось, так что пришлось покупать на вторичке. Для среднестатистической семьи, сами понимаете, сумма в 2000р была достаточно большой, примерно равной годовой зарплате этой самой семьи. В общем увидел я этот компьютер и запомнил, что компьютер стоит дофига)))

Вскоре СССР развалили, а деньги перестали стоить даже бумаги на которой были напечатаны. А у меня году в 1993 появилась всем известная Dendy, точнее даже не денди, а какой-то ещё более китайский клон. Впрочем, он оказался надёжным и пробыл у меня лет 5-6 исправно работая, и был обменен на мопед. Однако, это совсем другая история. В это же время у моего дяди появился-таки настоящий ПК, мы долго собирались к нему в гости, а когда добрались... выяснилось, что компьютер того... помер, чего-то там у него было с дисководом или жёстким диском. Он включался, но дальше загрузчика продвинуться не удавалось. 

 Выглядел он как-то вот так, хотя может я чего и путаю, но точно помню, что на мониторе была надпись "Электроника" и было у него 2 дисковода 5.25. Комп этот ещё долго потом стоял у дяди в мастерской, но увы толи спецов его починить не было, то ли сам дядя забил на это дело, в общем так он куда-то потом и пропал. Мастерская если что была не компьютерная и не слесарная, а художественная. Ибо дядька мой был художник. В общем и тут знакомство с ПК оказалось мимолётным...

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Шли годы, к 1996 я уже пересел с Dendy на какой-то клон Sega Mega Drive и жил себе мирной спокойной жизнью школьника. До тех пор, пока моя сестра не окончила 11 класс и не поступила в местный "Пед" на специальность "Учитель математики и информатики" сиречь на физмат. У тогда в моей жизни появилась заветная книжка, изменившая всю мою жизнь. 

 Естественно книжка была мною зачитана вдоль и поперёк, а потом в обратную сторону, а затем сверху в низ и снизу в верх... Конечно я мало что понимал в виду того что компа к книжке этой не прилагалось...

Примерно в те года я впервые мельком столкнулся с таким понятием как компьютерные клубы, точнее то был клуб скорее приставочный, а именно непонятный ангар-гараж возле местного цирка, где стояли телики с подключенными к ним приставками и там же был тир. Приставки там были свежие в основном Sony PlayStation штуки 3, так же была как минимум одна Panasonic 3DO и даже Nintendo 64. Правда по обычаям тех лет персонал там был мудацким, так что постоянно швыряли на бабки в стиле заплатил за 15 минут, а через 5 тебя уже выгоняют. Что периодически выливалось в массовые драки, а один раз при мне там и стволами размахивали... Так что приходилось ходить туда с родителями, да и то по большим праздникам, так сказать. В последний раз, когда я там был там даже появился комп, да не простой... а с целым шлемом VFX1, увы мне удалось посмотреть на него только со стороны, а потом то ли денег не было, то ли ещё что, в общем так я там больше и не был. 

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Да мой юный друг, все эти новомодные VR шлемы уже давно придуманы и что характерно что тогда что сейчас абсолютно неюзабельны за рамками пары часов в неделю. 

В школе нашей был компьютерный класс, но так как информатика в те года была только в 10-11 классах нас туда увы не пускали, разве что можно было поглядеть через открытую дверь, там стояло что-то типа КУВТ или КУВТ2 на базе японских MSX, вещь конечно по-своему легендарная, но на середину 90х уже полностью устаревшая. Но эт ничего, в соседней школе там вообще что-то типа БК-0010 стояло. А в большинстве школ так вообще компьютерные классы отсутствовали. 

В общем прикоснуться ни тому ни другому мне не удалось. Как не довелось мне познакомиться с ZX Spectrum, о которых я много слышал, клоны данного ПК были достаточно распространены в 90х, поговаривают даже что это был по сути доминирующий российский домашний ПК тех лет.

 Но думаю с учётом моего возраста, даже если бы он у меня и был вряд ли я смог его оценить по достоинству. А когда мне такой в руки попал уже много лет спустя, то время уже ушло, как-то в 35 лет начинать учиться махать паяльником уже поздно, а без этого там было не обойтись. Так что запродал я его не задорого одному страждущему который клятвенно обещал его починить и использовать по назначению.  

Но долго ли коротко ли, а сестра тем временем перешла на второй курс и у нас в библиотеке появилась ещё одна книжка, так же мною читанная и перечитанная, с ещё большей степенью непонимания о чём она. Книжка идеологически вредная, так как всем известно, что есть только один язык программирования Си и другому не бывать... 

Однако это уже потребовало от родителей принять меры и таки купить уже комп... 

Естественно в 1997-98 году пойти и купить комп могли лишь все, мало кто мог это сделать. Так что комп был куплен на вторичке. Естественно IBM PC совместимый, ибо к середине 90х уже всем было понятно, что это доминирующий стандарт ПК. Я даже смог найти в интернете фотки почти 1 в 1 такого же компа, разве что у моего на мониторе был шильдик с надписью BLC.

Клавиатура сохранилась у меня до сих пор

То был когда-то списанный с местного комбината 286 с 1Мб памяти и жёстким диском аж на целых 40Мб. В комплекте к нему была только клавиатура, ну а ОСью ему служил естественно старый добрый DOS даже не знаю какой версии. И вот оно свершилось братья и сестры... у меня появился комп. Ну как у меня, комп появился у сестры, а меня естественно подпускали к нему с опаской. Да и как все дети в виду огромного количества свободного времени занимался я не только тем что торчал у ПК. Впрочем, в доинтернетные времена за компом дел то было не очень много - работать, да играть. Чтоб работать мозга у меня ещё тогда было недостаточно, а чтоб играть нужны были игры. Там конечно были какие-то уже закачанные игрушки типа дурака и балды, но хорошие игры ещё предстояло где-то найти...

 Однако первой моей задачей стала покупка мыши, дискет и непременного атрибута тех лет - кармана для мыши. За сим перечитав книжку и внимательно изучив корпус, я зарисовал разъём с подписью mouse и двинул в магазинчик под названием "Флэш-электроникс", довольно известным в те года на ряду с "Альфа-компьютерс". В общем пришёл я такой и говорю - мышь мне потребна для 286 компьютера моего, а продавец мне такой и говорит - чёт какой-то странный у тебя разъём PS/2 чтоль? А я ему и отвечаю - господин барыга я чё увидел то и зарисовал, так что без понятия - вот дырка под ней надпись mouse. Ну почесав голову, порывшись в кладовке он таки вытащил мне мышь попутно сказав, что, если вдруг чего, приходи поменяю на COM. Там же были прикуплены дискеты и карман для мыши. 

По приходу домой мышь успешно завелась, что не могло не радовать. 

Далее встал вопрос - а где брать игры, уж не помню откуда, но прознал я про магазинчик радиодеталей что расположился в здании бывшего ТИРа у бывшего кинотеатра, который в 90е естественно превратили то ли в блядюжник то ли в рынок, я уж и не помню. В общем большую часть ТИРа занимал сам магазинчик, а на одной из его стен был расклеены листы формата А4 с названиями игр и программ, системными требованиями и количеством дискет которые они занимают. В общем как вы поняли продавали там дискеты, а софт как бы случайно там оказывался записанным. Примерно тогда я наконец и понял саму концепцию "Системные требования", ибо раньше я конечно знал, что есть разные процессоры, количество оперативной памяти и т.д., но само понимание у меня было на уровне - если игра на диске, то достаточно купить CD-ROM что бы в неё поиграть. Игр там было не сказать, чтобы много, но штук 40-50 точно и как вы понимаете ни абы каких, а грамотно отобранных владельцем магазина, так что всё это так или иначе были хиты, пусть и первой половины 90х. В общем я стал постоянным клиентом данного магазина. Так же там продавали всяческие книжки, а точнее брошюрки на тему ПК в стиле - Всё о джойстиках для ПК и всё такие прочее. Книжки эти имели сомнительную ценность, но пару тройку я купил и прочитал, благо стоили они недорого. И ещё там была небольшая витринка с БУшным железом на которую я изредка поглядывал для общего развития, так как денег особо не было, да и понимания чего это и зачем ещё не сложилось.   

Шло время и однажды возвращаясь со школы я решил по пути заехать в компьютерный магазин "Подводная лодка", который недавно открылся, там я прикупил 3 дискеты в козырном кейсе... А ещё на свою голову приметил комнатку... где стояли компы и человек 6 упорно во что-то рубились... А рубились они мой юный друг не во что то, а в целый Quake 2 и была то не просто комната, а компьютерный клуб при данном магазинчике. Прикинув в уме оставшиеся финансы, я таки смог выделить денег на цельный час. Мда, что я вам могу сказать это вам не Wolf3D на 286... так что загорелся я идеей апгрейда своего компа и начал собирать деньги. И тогда же я увидел в книжном магазине книжку и таки выпросил у родителей что бы они мне её купили. 

Чтож... книжка оказалась настоящей "библией" ПК и я приступил к её изучению, а заодно и изучению внутренностей своего 286 на предмет апгрейда. А что из этого получилось вы узнаете в следующих сериях.  



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