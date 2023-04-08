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В прошлых своих статьях раз, два, три - я уже рассказывал о том, как у меня внезапно обнаружилась коллекция видеокарт. Видеокарты начали заполнять мою квартиру и надо было что-то с этим делать, а конкретней - тестировать, дубли продавать/обменивать, нерабочие отправлять в ремонт или на органы.

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Потерпев небольшую неудачу с системным блоком на Pentium III, впрочем, с другой стороны это была удача и системный блок было решено оставить как основной под игры второй половины 90х. Однако же проблему с тестированием AGP видеокарт он решить не мог, ввиду отсутствия собственно порта AGP.

И тут я вспомнил о своём системном блоке, который использовался для всякого рода утилит и софта под Windows XP, в частности для тестирования жёстких дисков с помощью Victoria HDD в PIO режиме и захвата видео со старых камер через FireWire и композит. И всё бы с ним хорошо - Socket 775, 4 слота под DDR память, IDE+SATA, чипсет i865GV... вот одна беда - нет на материнке AGP порта.

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Gigabyte GA-8I865GVMK-775

Изучая один всем известный сайт объявлений, название которого слишком известно, чтобы его называть, я наткнулся на интересный комплект мать+проц+память+кулер под Socket 478, причём почти на том же чипсете i865G и всего за 400р... и что главное с портом AGP. Решение было очевидно - брать 478, а 775 сливать.

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И вот она моя ASRock P4i65G, прошу любить и жаловать.

Материнская плата бюджетного сегмента, одна из последних производившихся плат под Socket 478. Продавалась ещё долго после фактической смерти платформы. В основном использовалась теми, у кого пыхнула старая материнка, но был хороший проц, память и видяшка AGP, а денег на смену платформы не было. Либо же барыгами, имеющими запасы 478 процов, для их быстрого слива в "офисных" сборках. Больным местом i865 чипсета был южный мост, который горел на раз-два при втыкании в него разнообразных USB устройств ненадлежащего качества, а так как в те времена как раз попёрли всяческие флешки, телефоны и прочее баловство - матери у людей горели массово, так что спрос был.

Оказывается, на ней и разгоном можно заниматься, и она мобильные версии Pentium 4 поддерживает, о чём тут вышла недавно статья, всем советую ознакомиться.

Был и ещё один поздний вариантик под Socket 478 - ASRock P4i945GC, интересная плата, попадавшаяся в продаже даже после 2010 года. Поддерживала она правда только процессоры на ядрах Northwood и Prescott, последние в теории даже сейчас вполне могут полноценно работать под управлением Windows 10.

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Но вернёмся к нашей ASRock P4i65G.

В комплекте были 2 каких-то модуля памяти по 512Mb, процессор Celeron 2.8Ghz, а также неплохой кулер Foxconn.

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Вот это я понимаю - не жалели меди.

Собственно, покопавшись в запасах, было обнаружено штук 20 планок памяти DDR, которые я решил тестировать на 775 платформе, от греха подальше. Ибо её не жалко, а новую 478 опять искать чёт желания нет. Из всей кучи были отсеяны лишь 2 штуки на 512Mb, у одной горелые контакты, у другой сгнившие и коротнувшие лапки на одном из чипов памяти. В итоге было нарыто: 1 планка на 1Gb, штук 7 на 512Mb и свыше 10 штук на 256Mb. 1Gb планку я решил отложить для другого своего проекта, а на эту сборку поставить PC3200 2х512Mb фирмы Samsung, чтобы задействовать двухканальный режим.

Далее дело дошло до процессора, а их скопилось у меня, включая новоприбывший, аж 7 шт.

Но о них позже, а сейчас углубимся немного в историю. А именно во времена моей студенческой юности. Был я тогда обладателем AT системника Celeron 533MHz/384Mb/40Gb/GeForce 2MX 32Mb/CD-RW/DVD-ROM. И грустно это было для 2003 года, денег у меня не было, всё уходило на учёбу, да и в целом в 16 лет как-то много разнообразных увлечений, которые требуют вливаний. Так что на этот раз пришлось родителям зарамсить проблему, а именно - взять кредит. Благо за ними был "должок". План, как мне казалось тогда, был хороший - взять ATX корпус с блоком питания, материнскую плату Socket 478 с поддержкой 800 шины, планку памяти на 512Mb и на первой взять самый дешёвый процессор, а именно Celeron 1.7. А недостающую комплектуху дёрнуть со старого компа, а именно привод, жёсткий диск и видяху. А потом впоследствии взять полноценный Pentium 4 с новой на тот момент технологией Hyper-Threading. Socket A хоть и был бы пошустрее моего будущего Celeron'а, но на перспективу его брать смысла не было, каждому адекватному человеку было понятно, что будущее за многопотоком. Материнскую плату я взял бюджетную Elitegroup 648FX-A с красивыми надписями на коробке, которая у меня до сих пор лежит и в ней хранится всякое барахло.

И да действительно она умела в 800 шину, вот только как выяснилось новые процессоры на ядре Prescott она не поддерживала, а только Willamette и Northwood, что, впрочем, и неудивительно, ибо Prescott вышли только в 2004 году, но вот беда: с их появлением из продажи пропали Northwood'ы в особенности те, которые умели в Hyper-Threading. В принципе если поискать может и нашёлся нужный мне процессор, но чёт и денег не было особо, а когда они появлялись, процессор найти не удавалось, да и учёба подходила к концу, так что доживал у меня Socket 478 всё с тем же Celeron'ом года до 2006, когда я уже начал работать и смог позволить себе сделать апгрейд, но эта занимательная история достойна отдельного рассказа.

Собственно, к чему это, а к тому, что решил я всю свою "коллекцию" 478 процессоров протестировать и узнать, что бы мне дала замена процессора, для которой тогда не нашлось средств.

Итак, участниками нашего состязания будут две команды:

Первая команда Celeron имени "школьников, студентов и прочих экономистов":

SL69Z Intel Celeron 1,7GHz память DDR266.

SL6VY Intel Celeron 2,0GHz память DDR266.

SL7NV Intel Celeron D 335 2,8GHz память DDR333.

Вторая команда Pentium 4 имени "состоятельных мужчин и просто эстетов":

SL6S6 Intel Pentium 4 1,8A GHz память DDR266.

SL6WF Intel Pentium 4 2,4GHz память DDR400.

SL7E8 Intel Pentium 4 2,4GHz память DDR333.

Как видите, в наличии у меня есть только процессоры на ядрах Willamette, Northwood и Prescott, а Gallatin нет, что неудивительно, ибо это Pentium 4 Extreme Edition, которые в принципе выпускались ограниченным тиражом и по сути были гражданскими версиями Xeon. В ходе гугления я вышел на сайт ark.intel.com, и что я могу сказать - сотрудники Intel зря едят свой хлеб, ибо этот сайт мне показал, что SL69Z Intel Celeron 1,7GHz якобы основан на ядре Northwood, SL7E8 Intel Pentium 4 2,4GHz имеет поддержку Hyper-Threading. Что было опровергнуто собственно тестами и показаниями CPU-Z. Такие дела...

Результаты тестов я примерно себе представлял, но как одно дело представлять, а другое дело получить заверенные цифры. Тестировать будем в комплекте с GeForce FX5700 128Mb, которая мелькала в одной из предыдущих моих статей.

Тестировать всё будем под Windows XP SP3 со всеми последующими обновлениями, а также с последними версиями драйверов. Заранее извиняюсь за кривоватые графики...

Итак, первым тестом будет Cinebench R11.5:

Далее 3DMark 2000 Pro:

С запуском 3DMark 2000 Pro на Pentium 4 возникли проблемы, но их удалось решить запуском в режиме совместимости с Windows 98, что характерно, на Celeron всё запускается без проблем.

3DMark 2001 SE:

3DMark 2003:

3DMark '05:

3DMark '06:

Интересные результаты - судя по всему 3DMark '06 любит высокие частоты, иным образом столь большой отрыв Celeron D 335 2.8GHz объяснить нельзя. Даже специально снова поставил его на плату - результат идентичен. А ещё он не любит Hyper-Threading...

Quake 4, 640х480, всё на минимум:

Полнейший провал Intel Celeron 1,7GHz и Intel Celeron 2,0GHz в играх, несмотря на то что у них разные ядра. Я даже не поленился и ещё раз протестировал Intel Celeron 1,7GHz - увы, результат остался прежним. Просто какое-то колоссальное отставание даже от близкого по частотам Intel Pentium 4 1,8A GHz, видимо 512Kb кэша тут стали решающими и 128Kb для архитектуры NetBurst недостаточно.

Unreal Tournament 2004, 640х480, всё на минимум :

Что ж, подведём итоги и определим, какой процессор оставим для грядущего тестирование видеокарт. Думаю, тут всё очевидно, им будет SL6WF Intel Pentium 4 2,4GHz на ядре Northwood, тем более что их у меня аж две штуки. В большинстве тестов он уверенно лидировал, имеет поддержку Hyper-Threading, а SSE3 учитывая, что данная платформа нужна исключительно для тестов AGP видеокарт и жёстких дисков - мне ни к чему.

И да, зря я в юности не поменял процессор, но к сожалению фарш невозможно провернуть назад.

В ближайшее время я займусь тестированием видеокарт из моей коллекции, увы, не всех, так как на данной плате порт AGP 8x и видеокарты с напряжением питания 3.3V она не поддерживает. Т.е. всё что до 1999 года в неё пихать нежелательно, да и 1999 год пихать с осторожностью. Примерный состав тестов вы уже видели.