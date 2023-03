За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

The Last of Us Part 1

Предисловие

Оригинальная версия The Last of Us для PS3, возможно, является одной из величайших игр, когда-либо созданных, и сумела преодолеть культурный барьер, что удается немногим играм в жанре action-adventure, настолько, что HBO выделило немаленькую сумму для съемки недавно закончившегося сериала. Ещё свежи воспоминания, когда приходилось ждать загрузку игры на плойке по 1-2 минуты, зато ты получал законченную историю с красивой на тот момент графикой.

Поэтому, воссоздавая с нуля игру почти десятилетней давности и одновременно пытаясь сохранить верность тому, что сделало ее великой, легко вспомнить исходный материал и усомниться в том, насколько качественно улучшен последний ремастер, особенно когда ремастер для PS4 и PS5 уже существует - и доступен бесплатно при любой подписке PS Plus. Первую часть я перепроходил дважды - на PS3 и PS4. Для PS5 ремастер был скачан, но я так и не осилил игру в третий раз, так как версия мало чем отличалась от версии PS4. Вторая часть так и не была пройдена по определённым обстоятельствам. Думаю, знаете, по каким.

Что же отличает ремейк под названием "Часть I" и почему американский разработчик видеоигр Naughty Dog счел нужным взять за него 50 баксов в Steam? Да, в игре есть несколько долгожданных улучшений, а также целый ворох изменений, но только для самых ярых фанатов. Однако стоит понимать - когда мы получаем изменения в Fortnite по части графики, играть в него можно постоянно. Но TLoU - это одиночная игра...

The Last of Us - одна из тех противоречивых игр, которые люди либо любят, либо ненавидят по множеству причин. Повествование, ориентированное на персонажей, подкрепленное продуманной механикой и продуманным дизайном окружающей среды, контрастирует с "резкой" концовкой и шокирующим вступлением второй части. Изменит ли первая часть чье-то мнение, если кто-то считает иначе? Абсолютно нет.

Несмотря на это, рекомендовать первую часть можно лишь в нескольких случаях: если вы никогда не играли в нее раньше или хотите узнать с чего всё начиналось, чтобы пройти The Last of Us Part II.

Тестирование производительности The Last of Us Part I основано конечно же на версии со всем знакомого сайта. После того, как я 2 раза отдал деньги за версии для PS3 и PS4, не было никакого желания тратиться ещё раз. Кроме этого версию для ПК я ставил для ознакомления.

Тестировалось всё на следующем конфиге - R5600X, RX6800 и 1440p 144Гц монитор.

Игровой процесс и изменения

В игру добавлен ряд функций для людей с ограниченными возможностями и это здорово, когда разработчики дают возможность приобщится максимальному количеству геймеров к проекту.

С первых минут The Last of Us сразу же бросаются в глаза графические улучшения в первой части по сравнению с предыдущими версиями: детальное освещение и тени. Детализация картинки возросла на порядок. Стекло не только разбивается во время перестрелок, но также осыпается, когда Джоэл выбивает окно, оставляя остатки стекла под ногами с легким хрустом, который можно услышать. Внимание к деталям в первой части в некоторой степени объясняется оригинальным дизайном уровней игры, который мягко вовлекал игроков в тесные пространства по сравнению с открытыми локациями второй части.

Что касается анимации персонажей, кат-сцены помогают увидеть улучшения в лицевой анимации. Персонажи второго плана, такие как Тесс, Сэм и Генри, претерпели значительные изменения в своей внешности, сохранив при этом прежнюю игру своих актеров, в то время как Элли, как один из главных героев, была более заметно переосмыслена, в большей степени соответствуя своему облику в сиквеле.

Как и в The Last of Us Part II, в Part I был включен ряд функций доступности. Прежде всего, это режим высокой контрастности, а также настраиваемый HUD и звуковое сопровождение сцен - предположительно, впервые для видеоигр такого масштаба.

Что касается игрового процесса первой части, то обещание улучшить механику могло оставить у фанатов впечатление, что будут взяты наработки из второй части в плане маневренности, скорости и жестокости, но самые заметные изменения коснулись пользовательского интерфейса и системы меню. Предметы расположены более интуитивно понятным образом, и быстрое переключение между предметами стало гораздо менее обременительным. И всё....

В первой части также есть ряд скрытых дополнений, которые можно открыть, набрав очки за прохождение глав, поиск скрытых коллекционных предметов и игру на более высоких уровнях сложности. Некоторые из этих дополнений включают концепт-арты как оригинальной игры, так и ее ремейка, косметические обновления, а также игровые комментарии.

Однако многие из этих дополнений недоступны игрокам до тех пор, пока они не пройдут основной сюжет. Было бы неплохо получить доступ к некоторым из этих функций на более ранних этапах прохождения игры, поскольку, скорее всего, для многих это будет уже второе или третье прохождение игры от начала и до конца.

Оптимизация

И здесь проект постигла участь большинства игр, которые выходили в последний год, а то и два. Что нетипично, так как паук или приключения Дрейка были отлично оптимизированы, как и большинство других проектов от Sony, которые вышли на ПК. Что могло пойти не так на этот раз? Времени на выпуск ПК версии было достаточно. Опять вмешался фактор инклюзивности новых сотрудников, любящих не работать, а попивать смузи и организовывать забастовки? Вполне возможно. Контроль качество - тоже одна из возможных причин.

Я не могу до сих пор понять - как мы пришли к такому отвратительному отношению к геймерам, которые стали ещё больше денег отстёгивать компаниям, которые выпускают игры.

Такие системные требования мы можем увидеть в Steam. Несмотря на хорошую, но ничем не выдающуюся картинку, мы получаем багодром, статтеры практически на любых системах. У Sony была важная цель - максимально расширить количество геймеров, которые смогут познакомиться с франшизой, которая частично может помочь потенциальным покупателям заглянуть в магазин и купить PS5. Да и сериал вышел, который ещё больше подогрел интерес. Сериал конечно очень средненький, но всё же.

Если уже начинать бомбеж, то основательно. Встретила меня жутко долгая компиляция шейдеров и просто нереальный жор видеопамяти. Ни в одной игре от сони компиляция не длилась так долго. Однако, это не самое страшное, что могло быть. Да, в игре можно настроить множество параметров графики, но влияют они на картинку не очень сильно.

И вот так постоянно. Что я должен ждать? Благословение Нила Дракмана с небес? Система не захламлена ничем. Перед игрой я всегда убираю лишние фоновые процессы. Стоит последняя версия драйверов, которая "оптимизирована" под эту игру. Я уже не говорю про статтеры и вылеты. Хотелось провести подробный мониторинг фреймтайма, но я просто психанул и снес игру. Я не буду ждать патчей и допиливания игры до нормального состояния.

Казалось бы - многие скажут, что проблема в железе. Но нет, всё остальное идет идеально. Если мы откроем отзывы в Steam, то получим ворох похожих ситуаций. Как можно было так не уследить, особенно такой огромной компании - у меня уже нет интереса выяснять.

Разработчики и дальше продолжают попивать смузи, забивая на работу, игроков и индустрию. Получая при этом немаленькие деньги. Но сокращения и оптимизации коллективов близки, не сомневайтесь в этом) время скоро настанет.

Всего плохого, как говорили "классики"