Apple добавит поддержку Lossless-аудио в AirPods Max в апреле. После перехода на разъем USB-C в 2023 году наушники больше не могут воспроизводить звук через провод, но теперь это исправят. С обновлением AirPods Max будут поддерживать 24-битное аудио с частотой 48 кГц через кабель USB-C. Lossless-аудио также будет работать с функцией «Персонализированное пространственное аудио».

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Обновление снизит задержку, что улучшит работу наушников в играх, при создании музыки и стриминге. Прошивка выйдет вместе с iOS 18.4, iPadOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4 в апреле. Для Lossless-аудио можно использовать кабель USB-C на USB-C или новый кабель USB-C на 3,5 мм, который продается за $39.

Предыдущая версия AirPods Max с разъемом Lightning не поддерживала Lossless-аудио из-за преобразования сигнала при проводном подключении.