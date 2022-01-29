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О подделках усилителей на чипе TPA 3116 D2 с AliExpress

Кризис чипов добрался и до компонентов для самодельщиков. Не хватает даже дешёвых чипов усилителей мощности звуковой частоты. Соответственно пошла волна замен и откровенных подделок.
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Недавно решил заменить свою околокомпьютерную акустику. Планы были как всегда грандиозные и как обычно они разбились о суровую действительность. Одним из компонентов новой акустики должны были стать усилители мощности звуковой частоты. Система задумывалась как активная, так что на каждый динамик должен был работать свой усилитель. Усилители решил заказать готовые, благо что требования к ним были не слишком высокие, так как система задумывалась многополосной, а в узкой полосе нормально работают и недорогие усилители D класса. Заказал платы с чипами TPA 3116 D2. По идее должны были прислать вот такие.

 

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Под радиатором должен был быть 32 контактный корпус чипа от Texas Instruments и раньше именно так и было.

 

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Сейчас же мне пришло вот это.

 

Как видно плата та же самая, но чип другой. На корпусе указано что это TPA 3118 D2, но у 3118 корпус тоже с 32 ногами, только без теплораспределителя, т.к. в нём нет нужды. Так что это какой-то непонятный китайский чип в 16ногом корпусе. 

                                                                             

 

Отличить подделку от платы с оригинальным чипом довольно легко. Достаточно посмотреть на обратную сторону.

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Как видим металлизированные отверстия под чипом расположены в линию, а на оригинальной плате они пасположены прямоугольником.

Закупался я в двух магазинах: KaisayaHIFI audio Store и KMX TEH. В первом данные платки продают как оригинальные, во втором же магазине честно предупреждают что понятия не имеют что там под радиатором, так как с чипами беда и ставят то что есть. С обоих магазинов получил абсолютно одинаковые платки с неизвестной китайской микросхемой. :) Хотя есть предположение что это перемаркированные AP3050D, которые иногда встречаются в китайских УМЗЧ с Bluetooth.  

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Так что нынче покупать УМЗЧ на чипах Texas Instruments не стоит, потому как собственно чипов нет и когда появятся непонятно. Кстати, покопавшись в инете по данной тематике обнаружил что опять же в последнее время часто попадаются подделки и TPA 3118 - вместо них присылают усилки с перемаркированной TPA 3110 которая имеет вдвое меньшую мощность.

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Теги

aliexpress подделка tpa 3116 d2 умзч
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