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Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой

Подсветка, без которой трудно представить современный компьютер и комплектующие, часто жестко критикуется энтузиастами ПК-сборки. Но заслуживает ли она критики на самом деле? Что, если подсветка это необходимость, а не мода?
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Современные компьютеры похожи на космические корабли внеземных цивилизаций. Через прозрачные стенки комнату освещает ядовито-холодное свечение, всех цветов и оттенков. Оно выглядит невероятно круто. Но есть множество пользователей и компьютерных энтузиастов, которые считают современную подсветку комплектующих ненужной и раздражающей.

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Но почему и главное, зачем производители так активно добавляют в свои продукты различную подсветку? Что это на самом деле? Маркетинг или нечто большее? Современный потребитель очень циничен и расчетлив. Но от психологии никуда не деться. Как бы он не хотел фокусироваться только на производительности и цене, желание иметь дома красивую и современную технику тоже сыграет роль при выборе. И огромную роль в выборе сыграет дизайн.

Дизайн это всегда про функционал и удобство использования. Но помимо этого, он еще и про актуальность. Чтобы устройство соответствовало духу времени и не вызывало ощущение чего-то устаревшего, его дизайн должен вписываться в современный быт и интерьер. Чем ближе какое-то устройство к человеку, чем больше эмоций и воспоминаний оно создает, тем важнее для него быть актуальным. Критерии актуальности у каждого свои. 

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Огромный круизный лайнер - это классика. Его дизайн не нужно менять постоянно. Все хотят получить в фотоальбом красиво фото на фоне огромного стереотипного лайнера, возвышающегося горой посреди бескрайнего голубого неба. Японские аудиоустройства имеют такую репутацию, что им тоже не нужно менять дизайн. Классические виниловые проигрыватели Technics и наушники AKG хороши именно тем, что это классика. Новые модели не вызывают у большей части потребителей таких эмоций, чем тот самый, классический дизайн. Классика вне времени.

Но когда речь заходит о вещах более доступных и повсеместных, классика становится редкостью. Она скорее воспринимается как что-то, что морально устарело. Мало кого радует старая советская мебель. Ценители конечно есть, но она с треском(простите за каламбур) проиграла практичной и красивой мебели из ДСП. Мало кто оценит советский телевизор, не важно, “Рубин” это или “Юность”. Нужно быть большим ценителем подобной техники, чтобы видеть в ней что-то хорошее. Старые системные блоки из пожелтевшего пластика тоже отправляются на свалку истории. Они не актуальны. При их виде у геймера не возникает мысли о чем-то культовом и высоком. Скорее, он видит что-то устаревшее и сломанное. 

Не последнюю роль подсветка сыграла в популяризации вертикальной установки видеокарт

Однако, стоит ему увидеть современный компьютер со стеклянной стенкой и подсветкой, как сразу осознает современность этого устройства, даже если внутри стоит старое железо. Почему так происходит? Потому что это говорящий дизайн. Компьютерные технологии по большей части безмолвны. И понять, современная материнская плата стоит в компьютере или нет, может только специалист. Подсветка же решает эту проблему. Она яркостью всех своих диодов говорит пользователю о том, что у него современный компьютер. То же самое делает видеокарта, подсвечивая логотип и название бренда. 

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Так, мигая всеми цветами газопылевых туманностей, современные компьютеры доказывают свою актуальность. Но зачем? Чтобы быть конкурентоспособными. Мы уже помним о том, что потребитель циничен. И если для игры ему достаточно планшета - он выберет его. Если консоли дают более выгодное предложение - он выберет их. Компьютер он выберет только в случае, если ему нужно выполнять какие-то специфические задачи. Или просто потому что он красивый. Отказать себе в радости иметь дома стильный и яркий системный блок в эпоху пост-ретровейва и фонка очень тяжело. Точнее, незачем. 

Современная культура и дизайн сделали компьютеры светящимися. И потребность в этом была давно. В 2000-х моддинг был уделом самых скилловых и талантливых. Уже тогда компьютер с подсветкой был желанной покупкой для многих людей. Но позволить его себе могли немногие. Сейчас производители комплектующих эту проблему решили. И решили в самое тяжелое для ПК время.

Сейчас, когда даже консоли уступают планшетам с их донатными играми, любые преимущества компьютеров важны. Подсветка во всех своих проявлениях это важное преимущество, которое помогает ПК быть актуальным и красивым. А также, подчеркивать индивидуальность пользователя. Это не столько маркетинг, сколько продиктованные временем условия. Те, кому она не нужна - могут легко ее отключить или спрятать. А те, кому она нравится, получают огромный простор для самовыражения.

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