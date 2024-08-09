Неожиданный подарок для владельцев оригинальных игр Doom и Doom II сделала компания Bethesda. Теперь в библиотеках пользователей Nintendo Switch, PS5 и PS4, Xbox и ПК появилось улучшенное издание первых двух игр. Оно содержит множество модов и новейший эпизод "Legacy of Rust", созданный совместными усилиями id Software, Nightdive Studios и MachineGames. Помимо этого, игра поддерживает мультиплеер и достижения. В состав переиздания вошли следующие игры, эпизоды и моды:

DOOM

DOOM II

Master Levels for DOOM II

TNT: Evilution

The Plutonia Experiment

No Rest for the Living

Sigil

Legacy of Rust

43 карты режима Deathmatch - старые и новые

Переиздание интересно и большим числом особенностей и возможностей:

Достижения

Совместимость с сурс-портом BOOM

Поддержка мультиплеера и кооператива на 16 игроков

Выбор между воспроизведением оригинальных midi-саундтреков DOOM и DOOM II или современных версий IDKFA

Поддержка модов

Улучшенная производительность с многопоточным рендерингом, поддерживающим разрешение до 4K и 120 FPS на Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5

Движок Kex Engine

Перевод на 8 новых языков, включая русский

Кроссплей

Сплитскрин на 4 игрока

Поддержка модов DeHacked

Режим “Архив ID” в котором можно посмотреть концепт-арты и документы разработки игры

Многое другое





На ПК новое издание занимает 1,07 гигабайт и уже доступно для загрузки. Переиздание было представлено в рамках фестиваля Quakecon 2024.