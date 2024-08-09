Владельцы Doom и Doom II бесплатно получили обновленные версии игр на всех актуальных платформах
Неожиданный подарок для владельцев оригинальных игр Doom и Doom II сделала компания Bethesda. Теперь в библиотеках пользователей Nintendo Switch, PS5 и PS4, Xbox и ПК появилось улучшенное издание первых двух игр. Оно содержит множество модов и новейший эпизод "Legacy of Rust", созданный совместными усилиями id Software, Nightdive Studios и MachineGames. Помимо этого, игра поддерживает мультиплеер и достижения. В состав переиздания вошли следующие игры, эпизоды и моды:
- DOOM
- DOOM II
- Master Levels for DOOM II
- TNT: Evilution
- The Plutonia Experiment
- No Rest for the Living
- Sigil
- Legacy of Rust
- 43 карты режима Deathmatch - старые и новые
Переиздание интересно и большим числом особенностей и возможностей:
- Достижения
- Совместимость с сурс-портом BOOM
- Поддержка мультиплеера и кооператива на 16 игроков
- Выбор между воспроизведением оригинальных midi-саундтреков DOOM и DOOM II или современных версий IDKFA
- Поддержка модов
- Улучшенная производительность с многопоточным рендерингом, поддерживающим разрешение до 4K и 120 FPS на Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5
- Движок Kex Engine
- Перевод на 8 новых языков, включая русский
- Кроссплей
- Сплитскрин на 4 игрока
- Поддержка модов DeHacked
- Режим “Архив ID” в котором можно посмотреть концепт-арты и документы разработки игры
- Многое другое
На ПК новое издание занимает 1,07 гигабайт и уже доступно для загрузки. Переиздание было представлено в рамках фестиваля Quakecon 2024.
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