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WhatsApp вскоре может позволить вам защищать ваши чаты на разных устройствах

WhatsApp разрабатывает функцию синхронизации блокировки чата между устройствами.
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Несколько лет назад использование WhatsApp на нескольких устройствах представляло практические трудности. Однако с тех пор приложение для обмена мгновенными сообщениями облегчило это благодаря внедрению функциональности связанных устройств. Это позволяет пользователям назначать основное устройство для получения всех сообщений, дополненное несколькими дополнительными устройствами (Android, iOS, Web, Windows и macOS), которые синхронизируют одни и те же сообщения. Недавно появились сообщения о том, что WhatsApp разрабатывает новую функцию, известную как блокировка чата, которая направлена на синхронизацию статуса блокировки на этих подключенных устройствах.
В настоящее время пользователи Android и iOS имеют возможность блокировать отдельные чаты с помощью паролей, Face ID, отпечатков пальцев или секретных кодов. Однако было отмечено, что эти заблокированные чаты остаются разблокированными при доступе через Интернет, Windows или macOS. Согласно сообщениям WABetaInfo, WhatsApp активно работает над функцией синхронизации, которая расширит функцию блокировки чата на подключенные устройства в этих операционных системах.
По сути, когда чат заблокирован на одном устройстве, он одновременно будет заблокирован на всех других подключенных устройствах. Важно отметить, что в настоящее время эта функция находится в разработке и пока недоступна пользователям. Следовательно, пользователям нужно будет дождаться его официального релиза, чтобы воспользоваться этой синхронизацией на своих устройствах.

В дополнение к этому, WABetaInfo также отметил продолжающиеся усилия WhatsApp по внедрению поддержки имен пользователей. Эта функциональность предназначена для оптимизации общения, позволяя пользователям общаться в чате с другими пользователями, не раскрывая свои номера телефонов. Многие приложения для обмена мгновенными сообщениями используют имена пользователей наряду с номерами телефонов для аутентификации, и интеграция этой функции привела бы WhatsApp в соответствие со стандартными отраслевыми практиками.

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