Окно почтового ящика Gmail теперь имеет панель предварительного просмотра в правой половине экрана.

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В сообщении блога посвященном обновлениям Google Workspace Google объявил, что Gmail получает изменение интерфейса для складных устройств. Интерфейс основного почтового ящика для приложения Gmail теперь представлен двумя панелями. До этого изменения приложение Gmail растягивало список электронных писем в папке "Входящие" на весь экран. Это выглядело не слишком красиво и не способствовало многозадачности. Google Chat и Google Meet также получают двухпанельный интерфейс. Это обновление уже доступно большинству пользователей.

Google Meet и Google Chat получают дополнительные обновления в целом, как и Google Sheets. Обновление Google Sheets специально предназначено для улучшения масштабирования на мобильных устройствах разных типов.

Google Meet теперь имеет обновления для обнаружения и выбора периферийных устройств. Интерфейс присоединения к собранию был переработан, чтобы сделать выбор периферийных устройств, таких как веб-камеры или микрофоны более заметным и понятным для использования во время конференций.

Обновление Google Chat больше ориентировано на взаимодействие с пользователями Google Workspace. Для него заявлено улучшенное взаимодействие со службой поддержки и инструментами предоставляемыми Salesforce и Zendesk.

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Как и в случае с обновлением Gmail, обновления Google Chat и Google Meet уже доступны, а обновление Google Sheets доступно только для доменов использующих Google Workspace.