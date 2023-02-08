Samsung сообщает о проблеме с диском, которая может вызвать "аномалии" с инструментами мониторинга состояния диска

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Если у вас есть твердотельный накопитель Samsung 990 Pro, следите за обновлением прошивки. Даже если вы не испытываете никаких проблем в данный момент, вам все равно следует применить будущее обновление прошивки, когда оно будет доступно.

Мы писали об этой проблеме пару недель назад, и подведем итог: некоторые владельцы твердотельных накопителей 990 Pro сообщили о необычной проблеме, из-за которой их диски быстро ухудшались. У пострадавших утилита Samsung Magician и сторонние инструменты показывают, что состояние здоровья диска ухудшается намного быстрее, чем ожидалось.

Робби Хан из Neowin привлек к этой проблеме всеобщее внимание, отметив в статье, что его состояние накопителя ухудшилось с 99 процентов до 98 процентов за один день, а затем до 95 процентов всего через пару дней, хотя на диск ничего не было записано.

Другие отчеты были более пугающими. Один пользователь сообщил, что его твердотельный накопитель 990 Pro "изношен на 36 процентов после записи менее 2 ТБ данных" (это означает, что состояние диска составляет 64 процента). Это точно не нормально. Однако к счастью Samsung считает, что обнаружила основную причину и работает над ее устранением.

"Здравствуйте, мы получили отзывы от наших технических специалистов по этому поводу: Samsung в настоящее время рассматривает запросы клиентов об аномалиях, связанных с процентом использования SMART (в Samsung Magician) и / или состоянием работоспособности (в Crystal Disk Info) Samsung SSD 990 PRO. "Мы смогли воссоздать ошибку при определенных условиях использования. Ожидается, что для устранения проблемы Samsung выпустит обновление прошивки до конца февраля", - написал модератор форума сообщества Samsung в Европе.

В любом случае, владельцы твердотельных накопителей 990 Pro должны проверять обновления прошивки в течение месяца, пока они не станут доступны. Просто не забудьте сделать резервную копию важных данных на случай, если что-то пойдет не так.

Также были сообщения о проблемах с семейством твердотельных накопителей 980 Pro предыдущего поколения. Сборщик систем Puget Systems несколько дней назад написал сообщение в блоге по этому поводу, заявив, что он наблюдал "аномально высокий уровень отказов во время тестирования на модели 2 ТБ и что он "работал над этим с Samsung в течение нескольких месяцев". В конечном итоге Puget решила перевести свои твердотельные накопители NVMe емкостью 1 ТБ и 2 ТБ на Sabrent, по крайней мере, на данный момент.

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