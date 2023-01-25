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Некоторые пользователи SSD Samsung 990 Pro сообщают о драматическом падении ресурса накопителя
Многие владельцы сталкиваются с проблемами при попытке обменять бракованный диск.
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Samsung имеет репутацию производителя высоконадежных твердотельных накопителей. Тем не менее, плохие партии всегда возможны, и это может быть причиной потенциальной проблемы с выносливостью, которую недавно заметили некоторые пользователи.

Твердотельные накопители Samsung 990 Pro построены на собственных микросхемах флэш-памяти V-NAND соединенными с внутренним контроллером. Обе модели емкостью 2 ТБ и 1 ТБ рассчитаны на скорость последовательного чтения до 7450 МБ/с, что очень близко к верхнему пределу производительности PCIe 4.0 x4, и 6900 МБ/с при последовательной записи.

Что касается заявленного рейтинга выносливости, модель на 2 ТБ рассчитана на 1200 TBW (записанных терабайт), а модель на 1 ТБ - на 600 TBW.  Оба также имеют показатель среднего времени наработки на отказ (MTBF) в 1,5 миллиона часов. Теоретически любой привод должен прослужить очень долго, прежде чем прийти в негодность.

Робби Хан из Neowin был удивлен, когда состояние его твердотельного накопителя емкостью 2 ТБ 990 Pro начало быстро ухудшаться, о чем свидетельствует отслеживание данных SMART с помощью собственной утилиты Magician от Samsung, а также сторонних инструментов. По словам Хана, скорость загрузки диска снизилась с 99 до 98 процентов в течение дня, а затем до 95 процентов через пару дней, несмотря на то, что на диск почти ничего не записывалось. Затем состояние диска продолжало ухудшаться, что побудило сайт Neowin подать запрос в службу поддержки Samsung.

Просматривая Интернет, Хан обнаружил аналогичные сообщения от других владельцев твердотельных накопителей 990 Pro. Один владелец отметил в Твиттере, что после прочтения статьи Хана они проверили свой собственный диск и обнаружили, что его рейтинг работоспособности упал до 64 процентов (или 36 процентов износа) "после записи менее 2 ТБ данных".

В сети есть еще примеры. Например пользователь Reddit утверждает, что его твердотельный накопитель 990 Pro дешевеет примерно на 1 процент каждую неделю с момента его установки в декабре прошлого года. Но что действительно беспокоит, так это то, что оформить возврат не всегда просто.

Хан опубликовал электронное письмо от службы поддержки Samsung, в котором говорилось, что накопитель ему возвращен, "потому что, согласно проведенному тесту, на вашем диске дефектов обнаружено не было". Он ответил Samsung с просьбой предоставить письменное подтверждение того, что такое ухудшение состояния накопителя является нормальным, но не получил быстрого ответа. 

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После публикации статьи на эту тему Samsung связалась с ним и предложила заменить диск. Это здорово для Хана, но другие пользователи сообщают, что столкнулись с аналогичной проблемой при попытке возврата, и неясно почему. Изменится ли это теперь после повышенного внимания к проблеме - ещё неизвестно.

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#ssd samsung
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