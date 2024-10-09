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Google запускает функцию защиты от кражи для Android

Как проверить, есть ли она у вас
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Всегда нужно соблюдать баланс между удобством и безопасностью. Блокировка обнаружения кражи может решить эту проблему с помощью модели машинного обучения, которая может определять, когда кто-то крадет ваш телефон. Функция автоматически заблокирует устройство, защищая ваши данные.

Блокировка автономного устройства сработает, если интернет отключен, что часто делают воры телефонов, надеясь помешать владельцу заблокировать или стереть данные с устройства. Offline Device Lock активируется, если телефон отключен на неопределенный период времени. Аналогично, устройства Android блокируются после неудачных попыток входа в систему.

Google уже много лет поддерживает удаленную блокировку пропавших или украденных телефонов с помощью своей системы Find My Device. Однако для этого традиционно требуется войти в свою учетную запись Google. Это может быть сложно сделать в короткие сроки, если ваш украденный телефон использовался в качестве двухфакторного аутентификатора. Remote Lock позволит вам заблокировать телефон, используя только номер телефона и быстрый контроль безопасности.

Google анонсировала все эти функции в мае, заявив, что они появятся позже в этом году в обновлении Google Play Services. Все три функции защиты от кражи начали появляться в Бразилии в рамках бета-тестирования в августе. Как сообщается, Google заявила, что развертывание все еще идет по графику в этом году, и похоже оно выполняется. Однако похоже, что функции появляются в разное время. 

Вы ничего не можете сделать, чтобы ускорить появление этих функций на вашем телефоне. Если вы используете Android 10 или выше, эти инструменты появятся в меню "Безопасность и конфиденциальность" в ближайшие недели. Ваш телефон должен уведомить вас о появлении функций, но вы также можете проверить меню самостоятельно в любое время.

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