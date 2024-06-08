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Niko4123
Micron тестирует GDDR7 c пропускной способностью более 1,5 ТБ/с на 384-битной шине
Память предназначена для искусственного интеллекта и графических процессоров нового поколения

В Micron говорят, что у GDDR7 скорость передачи данных начинается с 32 Гбит/с и увеличивается до 40 Гбит/с. Компания утверждает, что новая оперативная память обеспечивает пропускную способность "1,5 ТБ/секунду", и это правда, если вы реализуете ее на 384-битной шине. Карты GeForce следующего поколения на базе архитектуры Blackwell будут использовать эту оперативную память.

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Среди других компаний которые, которые рассматривают эту технологию, - команды AMD Radeon и Instinct, а также возможно Intel. Battlemage, дискретная графика Arc второго поколения, предположительно, все еще готовится к выпуску позднее в этом году. 

Также возможно, что одна из команд разработчиков графических процессоров из Китая будет скупать оперативную память GDDR7. Из них двумя лидерами являются те, которые действительно выпустили рабочие продукты: Innosilicon с серией графических процессоров Fantasy, а затем Moore Threads и карты MTT - обе используют PowerVR IP по лицензии Imagination Technologies. Хотя ни одна из компаний еще не выпустила графический процессор, который действительно мог бы конкурировать с AMD, NVIDIA или даже Intel, случиться может что угодно.

Как выглядит сигнал PAM3 на осциллографе.

GDDR7 использует сигнал PAM3 вместо PAM4, который используется в GDDR6X. Это удешевляет производство и внедрение. Micron заявляет, что ее новая оперативная память GDDR7 построена на основе технологии 1β (1-бета) и обеспечивает на 50% большую энергоэффективность, чем GDDR6, а также включает новый спящий режим, который снижает энергопотребление в режиме ожидания на целых 70%. Возможно мы наконец сможем увидеть ноутбуки с дискретным графическим процессором и приличным временем автономной работы.


#micron #gddr7
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