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ISW: В Украине впервые с декабря 2022 года умолчали о ситуации в Бахмуте
Темп боёв в городе уменьшился.
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В отчёте Institute for the Study of War заявлено, что Генеральный штаб Украины впервые с декабря 2022 года умолчал о ситуации в Бахмуте, не упомянув город в ежедневной сводке. Аналитики предполагают, что это может быть связано с продвижением ЧВК «Вагнер» вглубь города.

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Как пишет аналитический центр, по заявлению украинских официальных лиц, на Бахмутском направлении значительно снизился темп боёв, хотя украинская армия продолжает попытки контратак по флангам на окраинах города. Наблюдаются попытки российских сил продвинуться в районе Хромово, однако безуспешные.

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинская армия удерживает позиция в укрепрайоне на западе города, возле памятника МиГ-17. Institute for the Study of War не может подтвердить эту информацию, ссылаясь на источник, зафиксировавший расположение «вагнеровцев» возле монумента советской авиации.

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На текущий момент ведутся попытки наступления как со стороны России, так и со стороны Украины, правда, пока они не имеют особых успехов. Основное внимание украинской армии сосредоточено на атаке по российским флангам на Бахмутском направлении.

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#россия #украина #бахмут #чвк «вагнер»
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