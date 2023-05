Темп боёв в городе уменьшился.

В отчёте Institute for the Study of War заявлено, что Генеральный штаб Украины впервые с декабря 2022 года умолчал о ситуации в Бахмуте, не упомянув город в ежедневной сводке. Аналитики предполагают, что это может быть связано с продвижением ЧВК «Вагнер» вглубь города.

реклама

Как пишет аналитический центр, по заявлению украинских официальных лиц, на Бахмутском направлении значительно снизился темп боёв, хотя украинская армия продолжает попытки контратак по флангам на окраинах города. Наблюдаются попытки российских сил продвинуться в районе Хромово, однако безуспешные.

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинская армия удерживает позиция в укрепрайоне на западе города, возле памятника МиГ-17. Institute for the Study of War не может подтвердить эту информацию, ссылаясь на источник, зафиксировавший расположение «вагнеровцев» возле монумента советской авиации.

рекомендации 4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

На текущий момент ведутся попытки наступления как со стороны России, так и со стороны Украины, правда, пока они не имеют особых успехов. Основное внимание украинской армии сосредоточено на атаке по российским флангам на Бахмутском направлении.