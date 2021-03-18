AMD планирует выпустить аналог DLSS уже в этом году
Старший Вице-Президент AMD во время интервью рассказал о технологии FidelityFX Super Resolution, выход которой запланирован на 2021 год. Разработка компании является аналогом DLSS, оптимизирующим как графику, так и показатели FPS.
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FidelityFX Super Resolution изначально будет только на ПК, но в перспективе компания планирует задействовать технологию и на других платформах. В отличие от DLSS, FSR не будет основан на машинном обучении, так как у видеокарт AMD нет отведённых для этого ядер, хотя об этом моменте в интервью умалчивается. Как именно будет работать технология AMD не сообщает, по всей видимости, компания не хочет рассказывать пользователям об этом заранее или попросту держит эту идею на стадии концепта, с целью сделать что-то похожее на технологию NVIDIA.
Известно лишь то, что AMD придётся поработать как над самой технологией, так со студиями, которым захотят навязать её внедрение.
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