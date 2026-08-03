Однако даже это не смогло улучшить ситуацию с доступностью

Мировой дефицит микросхем памяти начал напрямую отражаться на доступности одного из самых популярных ноутбуков Apple – MacBook Air. Как сообщает TechCrunch, покупатели в ряде стран столкнулись с увеличением сроков доставки, а некоторые конфигурации ноутбука временно исчезли из продажи. Проблема связана не с процессорами Apple Silicon, а с нехваткой DRAM и NAND-памяти. Источник изображения: ChatGPTВ материале издания отмечают, что производители памяти всё активнее перенаправляют производственные мощности на выпуск высокоскоростной памяти HBM, необходимой для современных ИИ-ускорителей. В результате выпуск традиционной оперативной памяти для потребительской электроники сокращается, что приводит к росту цен и дефициту компонентов.

Apple уже была вынуждена пересмотреть стоимость части своей линейки Mac, однако теперь последствия ощущаются не только в цене устройств, но и в их фактической доступности. Особенно сложно приобрести модели MacBook Air с увеличенным объёмом памяти и накопителя, поскольку именно такие конфигурации сильнее всего зависят от поставок дефицитных чипов.

Эксперты отмечают, что нынешний кризис отличается от предыдущих перебоев времён пандемии. Если тогда основными проблемами были логистика и нехватка производственных мощностей, то сейчас причиной стал беспрецедентный спрос со стороны дата-центров, развивающих ИИ-сервисы.