Связано это с новой системой Android Developer Verification

Google рассматривает возможность освободить разработчиков из стран, находящихся под международными санкциями, от обязательной процедуры верификации в рамках новой системы Android Developer Verification. Как сообщает Ars Technica, изменение связано с тем, что из-за санкционных ограничений многие программисты не могут оплатить регистрационный сбор, предоставить необходимые документы или пройти проверку личности. Источник изображения: ChatGPTСогласно обновлённой документации Google для разработчиков, устройства, находящиеся в таких странах, будут исключены из проверки верификации. Это позволит распространять приложения без регистрации разработчика, но пользователи в этих регионах не получат дополнительных механизмов защиты, которые должны препятствовать установке вредоносного ПО.

Новая система Android Developer Verification начнёт внедряться с 30 сентября 2026 года сначала в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, а затем в 2027 году распространится на остальные страны. Она предусматривает обязательную идентификацию разработчиков, распространяющих приложения вне Google Play, чтобы усложнить распространение вредоносного программного обеспечения и мошеннических приложений. Однако инициатива вызвала критику со стороны сообщества открытого ПО и правозащитных организаций, которые считают, что обязательная регистрация создает риски для независимых разработчиков и активистов, особенно в государством со строгим интернет-контролем. Возможное исключение для санкционных стран выглядит попыткой Google частично решить эту проблему, сохранив при этом общую концепцию новой системы безопасности Android.