Правительство Австралии заявило, что не намерено отказываться от запрета на использование социальных сетей детьми младше 16 лет, несмотря на результаты исследования, показавшего ограниченную эффективность новых правил. Согласно данным национального интернет-регулятора eSafety, спустя три месяца после вступления закона в силу более 80% подростков в возрасте от 10 до 15 лет по-прежнему пользуются социальными платформами примерно так же активно, как и до введения ограничений.Исследование также показало снижение числа зарегистрированных аккаунтов несовершеннолетних, но многие дети продолжают получать доступ к сервисам благодаря слабой системе проверки возраста или обходным способам регистрации.
Власти, однако, утверждают, что оценивать эффективность реформы спустя несколько месяцев преждевременно. Помощник министра финансов Австралии Эндрю Ли сравнил запрет с законодательством о минимальном возрасте для покупки алкоголя: отдельные нарушения не означают, что сама мера не работает. По его словам, закон уже изменил отношение родителей к цифровой безопасности детей и привёл к закрытию миллионов аккаунтов несовершеннолетних.
Правительство также готовит дальнейшее ужесточение требований к интернет-платформам, включая увеличение штрафов за несоблюдение правил и расширение полномочий регулятора eSafety для контроля за исполнением закона.