Власти заверяют в обратном, но статистика говорит иначе

Правительство Австралии заявило, что не намерено отказываться от запрета на использование социальных сетей детьми младше 16 лет, несмотря на результаты исследования, показавшего ограниченную эффективность новых правил. Согласно данным национального интернет-регулятора eSafety, спустя три месяца после вступления закона в силу более 80% подростков в возрасте от 10 до 15 лет по-прежнему пользуются социальными платформами примерно так же активно, как и до введения ограничений. Источник изображения: Reuters

URL изображенияИсследование также показало снижение числа зарегистрированных аккаунтов несовершеннолетних, но многие дети продолжают получать доступ к сервисам благодаря слабой системе проверки возраста или обходным способам регистрации.

Власти, однако, утверждают, что оценивать эффективность реформы спустя несколько месяцев преждевременно. Помощник министра финансов Австралии Эндрю Ли сравнил запрет с законодательством о минимальном возрасте для покупки алкоголя: отдельные нарушения не означают, что сама мера не работает. По его словам, закон уже изменил отношение родителей к цифровой безопасности детей и привёл к закрытию миллионов аккаунтов несовершеннолетних.

Правительство также готовит дальнейшее ужесточение требований к интернет-платформам, включая увеличение штрафов за несоблюдение правил и расширение полномочий регулятора eSafety для контроля за исполнением закона.