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Nacvark
Прогноз Apple разочаровал инвесторов из-за проблем с цепочкой поставок
Однако финансовые результаты все равно сильные по ключевым показателям
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Apple обнародовала финансовые результаты за третий квартал 2026 финансового года, превысив ожидания аналитиков по ключевым показателям благодаря высокому спросу на iPhone и компьютеры Mac. Выручка компании выросла на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 109,42 миллиардов долларов, тогда как прибыль составила 2,02 доллара на акцию.Источник изображения: Reuters
URL изображенияОсновным драйвером роста стали продажи iPhone, увеличившиеся на 21,7% – до 54,25 миллиардов долларов, что стало лучшим результатом для июньского квартала в истории компании. Выручка подразделения Mac выросла на 28,7%, до 10,35 миллиардов долларов, чему способствовал высокий спрос как на доступный MacBook Neo, так и на премиальные модели MacBook Pro. При этом продажи iPad снизились на 5,9%.

Несмотря на сильный квартальный отчет, прогноз Apple на текущий квартал разочаровал инвесторов. Компания ожидает рост выручки в диапазоне от 9% до 11%, тогда как аналитики рассчитывали примерно на 12%. Руководство объяснило более сдержанные ожидания сохраняющимся дефицитом передовых полупроводников и ограниченными возможностями производственной цепочки на фоне глобального бума инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Однако спрос на устройства по-прежнему остаётся высоким, что усложняет ситуацию в условиях, когда поставщики не могут нарастить выпуск компонентов.

#apple #iphone
Источник: reuters.com
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