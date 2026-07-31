Однако финансовые результаты все равно сильные по ключевым показателям

Apple обнародовала финансовые результаты за третий квартал 2026 финансового года, превысив ожидания аналитиков по ключевым показателям благодаря высокому спросу на iPhone и компьютеры Mac. Выручка компании выросла на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 109,42 миллиардов долларов, тогда как прибыль составила 2,02 доллара на акцию. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОсновным драйвером роста стали продажи iPhone, увеличившиеся на 21,7% – до 54,25 миллиардов долларов, что стало лучшим результатом для июньского квартала в истории компании. Выручка подразделения Mac выросла на 28,7%, до 10,35 миллиардов долларов, чему способствовал высокий спрос как на доступный MacBook Neo, так и на премиальные модели MacBook Pro. При этом продажи iPad снизились на 5,9%.

Несмотря на сильный квартальный отчет, прогноз Apple на текущий квартал разочаровал инвесторов. Компания ожидает рост выручки в диапазоне от 9% до 11%, тогда как аналитики рассчитывали примерно на 12%. Руководство объяснило более сдержанные ожидания сохраняющимся дефицитом передовых полупроводников и ограниченными возможностями производственной цепочки на фоне глобального бума инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Однако спрос на устройства по-прежнему остаётся высоким, что усложняет ситуацию в условиях, когда поставщики не могут нарастить выпуск компонентов.