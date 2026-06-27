Вероятно, релиз произойдёт с задержкой примерно в месяц.

Компания OpenAI перенесла запуск новой модели искусственного интеллекта (ИИ) GPT-5.6 после обращения правительства США. На первом этапе доступ к системе получит лишь ограниченный круг проверенных партнёров, сведения о которых были заранее переданы американским властям. В компании подчеркнули, что речь идёт о временной мере, которая должна помочь выработать единый механизм безопасного вывода передовых ИИ-моделей на рынок. Источник изображения: Reuters

URL изображения Решение обусловлено интересом Белого дома к передовым ИИ-моделям. Американские чиновники планируют предварительно изучать новые ИИ-модели перед тем, как они окажутся в свободном доступен. Такая мера направлена на предотвращение злоупотребления ИИ во вредоносных целях, например, для проведения кибератак.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что тщательное тестирование новых моделей является оправданной практикой, однако выразил несогласие с тем, что государство фактически определяет круг первых пользователей технологии. По его словам, компания рассчитывает сделать GPT-5.6 доступным значительно более широкой аудитории уже в ближайшие недели после завершения тестов.

В OpenAI также подчеркнули, что текущие реалии, когда правительство США ограничивает доступ передовым ИИ-моделям, не должны становиться постоянной практикой.