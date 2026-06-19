Это происходило в рамках правительственного эксперимента

Сотрудники Министерства образования Великобритании принял участие в онлайн-исследованиях, которые проходили на базе популярной видеоигры Grand Theft Auto V. По данным The Telegraph, им платили за это зарплату.

Речь идёт именно о GTA Online, которая известна различными преступными активностями, включая ограбление банков и нападения на других игроков. Источник изображения: ChatGPTСам эксперимент направлен на тестирование новых подходов к разработке государственной политики. Британские чиновники играли в GTA V вместе с другими игроками, взаимодействия с ними и изучая игровой опыт. Проще говоря, чиновники стали некой правительственной focus-группй, которая неформально собирала информацию для властей.

Как отмечает The Telegraph, проект стартовал в декабре 2024 года и оплачивался из государственного бюджета Великобритании. Впрочем, проект предусматривал не только игровой опыт, но и другую деятельность, включая мастер-классы по лепке из глины. Некоторые чиновники из правительства негативно отнеслись к инициативе, назвав её бессмысленной тратой государственных средств.