Уже были случаи, когда мессенджер использовался для слива экзаменационных билетов

Правительство Индии объявило о временной блокировке мессенджера Telegram на время проведения национального вступления экзамена в медицинские университеты. Обусловлено это предшествовавшими инцидентами, когда в мессенджере публиковались экзаменационные билеты. В прошлом месяце индийское правительство по этой причине аннулировало миллионы результатов тестов. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВласти утверждают, что временная блокировка введена в ответ на организованное использование Telegram «преступными группировками», которые якобы обманывают кандидатов на поступление в университеты, продавая им результаты экзаменов.

Ожидается, что Telegram будет разблокирован индийскими властями уже 22 июня, когда все вступительные экзамены будут завершены. В Нью-Дели принесли извинения перед гражданами за неудобства, которые доставила им блокировка мессенджера.

Основатель Telegram Павел Дуров подчеркнул, что своей блокировкой Индия наказывает не инсайдеров, которые слили экзаменационные билеты, а 150 миллионов обычных пользователей мессенджера. На фоне временной блокировке в стране уже прошли небольшие протесты.