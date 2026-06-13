Информации о самом спутнике крайне мало

На этой неделе с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань стартовала тяжёлая ракета-носитель Long March 5, известная ещё как «Чанчжэн-5». На её борту находился новый спутник «№25», который, как сообщает South China Morning Post, будет использоваться для испытаний многодиапазонных и высокоскоростных технологий спутниковой связи. Источник изображения: ChatGPTПримечательным в этой всей ситуации является то, что о самом спутнике информации мало, но он был ключевой полезной нагрузки. Учитывая, что «Чанчжэн-5» может выводить на низкую околоземную орбиту до 25 тонн полезной нагрузки, спутник мог быть достаточно крупным и тяжёлым. В качестве стартовой площадки был выбран космодром Вэньчан, откуда традиционно стартуют как раз таки тяжёлые ракеты с большой полезной нагрузкой.

South China Morning Post акцентирует внимание на том, что Китай продолжает развивать инфраструктуру для связи нового поколения. В перспективе такие технологии могут повысить скорость и надёжность передачи данных между спутниками, наземными станциями и пользователями, а также усилить позиции страны в сфере орбитального интернета и космических коммуникаций.