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США введут запрет на экспорт передовых ИИ-моделей Anthropic иностранным компаниям
По данным Axios, в Белом доме планируют ограничить доступ иностранцев к передовым разработкам компании
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Не так давно компания Anthropic представила модель искусственного интеллекта (ИИ) Fable 5, которая является урезанной версией Mythos. ИИ-модель потребляет кратно больше токенов, чем Opus 4.8, но в то же время обладает большей эффективностью и профессиональным уровнем аналитики. Однако, как сообщает издание Axios, в США хотят ограничить доступ иностранцев к передовым ИИ-моделям Anthropic.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным издания, в Белом доме планируют ограничить доступ иностранных правительств, компаний и частных лиц к самым передовым ИИ-моделям Anthropic, включая Mythos, доступ к которой сейчас имеют только крупные американские компании и их партнёры за рубежом.

При этом сложно сказать, является это элементом контроля или попыткой ограничить бизнес Anthropic. В этом году США признали эту компанию риском для цепочки поставок, поскольку она отказалась предоставлять американским военным полный доступ к своему ИИ. В ситуацию вмешался лично Дональд Трамп, занявший сторону военных. С тех пор Anthropic потеряла государственные контракты на сотни миллионов долларов, но стала популярнее среди обычных пользователей. Вероятно, в США всё-таки осознают эффективность ИИ-моделей Anthropic и опасаются, что стратегические конкуренты получат доступ к ним.

#сша #искусственный интеллект #anthropic
Источник: axios.com
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