Apple не получит важное для запуска исключение из правил

Европейская комиссия заявила, что Apple не смогла подготовить свой новый ИИ-инструмент Siri AI к запуску на территории Европейского союза в соответствии с требованиями цифрового регулирования. Речь идёт о положениях закона «О цифровых рынках» (Digital Markets Act), который обязывает крупнейшие платформы обеспечивать совместимость своих сервисов с решениями конкурентов и не закрывать ключевые функции внутри собственной экосистемы. Источник изображения: Reuters

URL изображенияУчитывая, что Siri AI ориентирована на экосистему Apple, её запуск в Европе невозможен. По этой причине компания пока отказалась запускать ИИ-инструмент на европейском рынке, формально объяснив это рисками для безопасности пользователей. Apple утверждает, что не может открыть конкурентным платформам доступ к Siri AI, ведь это чревато проблемами с конфиденциальностью пользователей – давний аргумент компании в пользу изолированной экосистемы.

В Европейской комиссии подчёркивают, что Apple сама решила не выпускать Siri AI в Европе, отказавшись воспользоваться правом на 18-месячное соблюдение обязательств для поиска альтернативного способа соблюдения законодательства. Проще говоря, Европейская комиссия была готова дать отсрочку Apple на полтора года, если та за это время найдёт способ выполнить требования Digital Markets Act.

Судя по всему, Apple решила не рисковать, опасаясь, что в конечном итоге Европейский союз может потребовать предоставить конкурентам реальный доступ к экосистеме, пригрозив штрафов на сумму 10% от международной выручки.