Ракета была замечена на военном параде по случаю 77-й годовщины Дня Республики в Индии

Вчера в Нью-Дели прошёл военный парад по случаю 77-й годовщины Дня Республики в Индии, на котором были продемонстрировали новые образцы вооружений. Среди них – противокорабельная ракета большой дальности LR-AShM, которая способна развивать гиперзвуковую скорость для нанесения ударов по надводным судам.

Запуск ракеты осуществляется с помощью двухступенчатого твердотопливного ракетного двигателя. Сама ракета длиной 14 метров установлена на мобильную пусковую установку в виде грузовика с колёсной формулой 12x12. Заявленная дальность полёта ракеты составляет 1,5 тысячи километров, а вес боевой части, по оценкам экспертом, около 350 килограммов.

О новой гиперзвуковой противокорабельной ракете Индии не так много информации, но ожидается, что она оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения на конечном этапе полёта, как и сверхзвуковая противокорабельная ракета BrahMos (создана на основе ракеты «Оникс»).

Военно-морские силы Индии пока не подтверждали принятие LR-AShM на своё вооружение. В 2024 году в СМИ была информация, что гиперзвуковая ракета требует дальнейших испытаний и доработок, прежде чем поступит в серийное производство.