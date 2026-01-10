На вооружении страны имеется 44 пусковые установки данного ПРО, что делает её одним из крупнейших эксплуатантов THAAD

Министерство обороны Саудовской Аравии на своей официальной странице в социальной сети X (заблокирована в РФ) объявило о завершении обучения роты военнослужащих, прошедших на военной базе США Форт-Блисс подготовку по использованию систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Речь идёт о современной ПРО, предназначенной для перехвата баллистических и крылатых ракет.

Отмечается, что это уже четвёртая рота военных, подготовленная американскими инструкторами. Как известно, в 2017 году Эр-Рияд приобрёл у США 44 пусковые установки, 16 пунктов управления THAAD и 360 ракет-перехватчиков к ним.

Страна является одним из крупнейших эксплуатантов современных американских систем ПРО, что позволило ей в 2024 году договориться с Вашингтоном о частичной локализации производства (право на производство транспортно-пусковых контейнеров для ракет-перехватчиков и некоторых элементов пусковой установки).

ПРО THAAD способна обнаруживать ракетные угрозы на расстоянии до 1 тысячи километров, перехватывая их за пределами атмосферы с помощью кинетической энергии ракеты. Система уже имела опыт боевого применения, когда была размещена в Израиле во время ирано-израильского конфликта летом 2025 года.