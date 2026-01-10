Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США подготовили роту военных Саудовской Аравии для управления ПРО THAAD
На вооружении страны имеется 44 пусковые установки данного ПРО, что делает её одним из крупнейших эксплуатантов THAAD

Министерство обороны Саудовской Аравии на своей официальной странице в социальной сети X (заблокирована в РФ) объявило о завершении обучения роты военнослужащих, прошедших на военной базе США Форт-Блисс подготовку по использованию систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Речь идёт о современной ПРО, предназначенной для перехвата баллистических и крылатых ракет.

Отмечается, что это уже четвёртая рота военных, подготовленная американскими инструкторами. Как известно, в 2017 году Эр-Рияд приобрёл у США 44 пусковые установки, 16 пунктов управления THAAD и 360 ракет-перехватчиков к ним.

Страна является одним из крупнейших эксплуатантов современных американских систем ПРО, что позволило ей в 2024 году договориться с Вашингтоном о частичной локализации производства (право на производство транспортно-пусковых контейнеров для ракет-перехватчиков и некоторых элементов пусковой установки).

ПРО THAAD способна обнаруживать ракетные угрозы на расстоянии до 1 тысячи километров, перехватывая их за пределами атмосферы с помощью кинетической энергии ракеты. Система уже имела опыт боевого применения, когда была размещена в Израиле во время ирано-израильского конфликта летом 2025 года.

#сша #саудовская аравия #thaad
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
6
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Janes: Индонезия стремится приобрести у Южной Кореи истребители KF-21 Boramae в кредит
+
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
1
Найденная в Турции 7500-летняя печать указывает на высокий уровень развития общества каменного века
+
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
В Европе для уничтожения БПЛА создают новую пусковую установку для самой маленькой в мире ракеты
+
Самой дорогой покупкой на Wildberries по итогам 2025 года оказалась квартира за 11 миллионов рублей
+
В Роспотребнадзоре предупредили о распространенной ошибке при хранении продуктов в холодильнике
+
В Финляндии потребление электроэнергии достигло исторического максимума
1

Популярные статьи

«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
1
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
13
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
2
Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
+

Сейчас обсуждают

ark-bak
15:02
Акцентированы на олигархов
Origin Code представила элитные комплекты DDR5 с трехсекционной системой воздушного охлаждения
козлина
14:29
эту новость наверное Чимбалоид пейсал???? lol
Radeon RX 9060 XT в Linux показала меньше fps в играх по сравнению с Windows 11
Дмитрий Захаров
14:12
Доказываю, просто берёшь и пользуешься, а не занимаешься ерундой как автор
Почему я решил никогда не переходить на Windows 11 и ждать следующую ОС от Microsoft
Дмитрий Захаров
14:11
Да-да-да, никогда ни с одной виндой такого не было и вот. Синие экраны и на хп, и на 7 и на 10.
Почему я решил никогда не переходить на Windows 11 и ждать следующую ОС от Microsoft
sNQ
14:06
за старания конечно плюс, но можно было получше сделать.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
Ильгиз Ярмухаметов
13:27
я создал интерфейс удобный для перебора https://bitkeys.netlify.app/
Приз в 1000 биткоинов за разгадывание Bitcoin Puzzle - разбираемся детально
Aspeed
13:17
Да он корпус советует со стеклянной сплошной мордой для лучшего продува, о чём тут говорить.
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
TeamRED
13:07
Помню были и другие тесты, с немного другими результатами: https://www.youtube.com/watch?v=SU2mFqCOh5A
Radeon RX 9060 XT в Linux показала меньше fps в играх по сравнению с Windows 11
Johan_WTF
13:04
мне пофигу, у меня его нет.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Johan_WTF
12:49
Там-же 16 припаяно, поменять без паяльника никак.
Предварительная стоимость Steam Machine раскрыта благодаря чешскому ритейлеру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter