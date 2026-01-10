По данным издания, переговоры находятся на «продвинутой стадии» и есть вероятность заключения соглашения

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишем, что власти Турции обсуждают с Саудовской Аравией и Пакистаном присоединение к их оборонному пакту. Отмечается, что трёхсторонний пакт может привести к созданию на Ближнем Востоке потенциального военного блока, который к тому же, будет иметь пакистанское ядерное оружие.

По данным издания, переговоры по этому вопросу находятся на «продвинутой стадии», поэтому заключение соглашения весьма вероятно. Каждая из стран региона обладает преимуществами, которые усилят их региональное влияние в случае объединения: крупная экономика и запасы нефти (Саудовская Аравия), ядерное оружие (Пакистан) и вторая по численности армия НАТО (Турция). Помимо этого, Анкара и Исламабад постепенно становятся крупными экспортёрами оружия.

Саудовская Аравия и Пакистан подписали двухстороннее Соглашение о стратегической взаимной обороне (SMDA) в сентябре 2025 года, но тогда речь не шла о расширении союза. В основу пакта заложена договорённость о взаимной обороне, аналогичная пятой статье Вашингтонского договора (НАТО). Официально ни в Анкаре, ни в Эр-Рияде не говорили о возможности присоединения Турции к соглашению.