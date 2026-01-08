Компании хотят выкупить попавшие под санкции США активы общей стоимостью 22 миллиарда долларов

После тог, как правительство США ввело санкции против российских энергетических компаний «Лукойл» и «Роснефть», встал вопрос об их продаже международных активов для продолжения деятельности на рынках Европы и США. «Лукойл» открыты к продаже своих международных активов, поэтому компания получила временную отсрочку от Вашингтона для заключения сделки с потенциальным покупателем.

Как сообщает издание Financial Times, американские компании Chevron и Quantum Capital планируют совместно приобрести зарубежные активы «Лукойл» общей стоимостью 22 миллиарда долларов и разделить их между собой. Такое решение позволит нефтегазовым месторождениям, нефтеперерабатывающим заводам, автозаправочным станциям и другой инфраструктуре «Лукойл» в Европе и США продолжить работу в прежнем режиме, то есть без санкций США.

Стоит отметить, что правительство США, вероятнее всего, одобрит приобретение российских активов компаниями Chevron или Quantum Capital. Для Вашингтона важно, чтобы новый владелец активов реально управлял им, а не был третьим лицом для обхода американских санкций. Так, например, Xtellus и Gunvor ранее получили от Вашингтона отказ на покупку активов «Лукойл» по ряду причин, включая связи с Россией. Без одобрения сделки американским правительством она утрачивает свою суть, поскольку США попросту не станут снимать санкции и активы нельзя будет полноценно использовать.