За рулём грузовика был гражданин Молдавии

В ночь на четверг (20 ноября), около 01:30, на границе Румынии и Молдавии был задержан грузовик с полуприцепом, который перевозил незарегистрированные переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла» и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» российского производства. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на молдавскую таможенную службу и свои источники.

Молдавские инспекторы обратили внимание на несоответствие заявленного груза с фактическим, но задерживать грузовик не стали. При этом они передали информацию Румынии, где уже провели полное сканирование машины с помощью специального оборудования. В конечном итоге были выявлены компоненты ПТРК и ПЗРК, после чего было возбуждено уголовное дело и произведено задержание водителя. Содержимое грузовика (кадры местного издания Ziarul de Garda)На место прибыли специалисты по контролю за вооружением и боеприпасами для инвентаризации, оружия, опечатав грузовик. Водитель заявил им, что его пунктом назначения был Израиль, где, по всей видимости, находился заказчик оружия. Местные СМИ акцентируют внимание на том, что молдавские вооружённые силы не используют ПЗРК «Игла» и ПТРК «Корнет», поэтому остаётся непонятным, откуда взялось вооружение и каким образом оно попало в Молдавию.