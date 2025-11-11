Компания Leonardo определила три локации для запуска производства

Совместное предприятие итальянской компании Leonardo и турецкой Baykar LBA Systems определило три локации, где будет запущено производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2/TB3, Akinci и Kizilelma. Об этом сообщает издание The Aviationist, ссылаясь на презентацию отчёта итальянской компании за третий квартал.

LBA Systems наладят производство деталей Kizilelma в Гротталье, окончательную сборку Bayraktar TB3 в Ронки-да-Леджонари, а также окончательную сборку Bayraktar TB2 и Akinci в Вилланова-д’Альбенга. Leonardo рассматривает сотрудничество с Baykar как один из крупных проектов наравне с работой над Rheinmetall Military Vehicles и программой по разработке истребителя шестого поколения Global Combat Air Program (GCAP).

The Aviationist акцентируют внимание на том, что в отчёте Leonardo упоминается работа с компетентными органами над получением разрешения на строительство новых производственных мощностей. Помимо этого, компания уже имеет завод в Гротталье, где производит композитные секции фюзеляжа для широкофюзеляжных самолётов Boeing 787. Упомянутое предприятие в Вилланова-д’Альбенге является бывшим заводом Piaggio Aerospace, приобретённой Baykar.

Ранее уже была новость о сотрудничестве Турецкой аэрокосмической промышленности (TAI) с компанией BAE Systems, что указывает на стремления Турции расширить свои возможности по производству БПЛА в Европе.