Местные власти обеспокоены последствиями ввода федеральных войск и пытаются воспрепятствовать этому

В этом году в ряд штатов США были введены силы Национальной гвардии, которые использовались для поддержки операций миграционной полиции и устранении массовых беспорядков. Как пишет издание Politico, есть вероятность, что следующим штатом куда Белый дом введёт федеральные войска, будет Нью-Йорк, лояльный к Демократической партии.

По данным издания, руководство штата, включая губернатора Кэти Хокул, проводило ряд встреч, на которых обсуждало возможное вмешательство федерального правительства в дела Нью-Йорка. Такой сценарий стал возможным после избрания следующим мэром города Нью-Йорк социалиста Зохрана Мамдани. Мамдани неоднократно попадал под критику Дональда Трампа, который считает его «неуравновешенным коммунистом».

Директор Департамента внутренней безопасности и экстренных служб Нью-Йорка Джеки Брей подчеркнула, что местные власти намерены предотвратить, а если не получится – отсрочить ввод федеральных войск. Руководство штата разрабатывает различные сценарии реагирования, включая тот, при котором Национальная гвардия США всё-таки будет введена.

Стоит понимать, что ввод федеральных войск в Нью-Йорк может привести к массовым беспорядкам. В этом штате традиционно проживают граждане, поддерживающие Демократическую, а не Республиканскую партию. Появление федеральных войск может быть воспринята как попытка «федерализации» и вмешательства в дела «продемократического штата».