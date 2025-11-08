Соответствующий меморандум подписали MBDA и Nioa

Австралийская компания Nioa подписала меморандум о взаимопонимании с европейским производителем MBDA, который занимается разработкой и производством переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Mistral для Вооружённых сил Франции. Соглашение предусматривает изучение возможности локализации производства французских ПЗРК в Австралии, что сделает страну первым зарубежным производителем Mistral.

Nioa может взяться за сборку или производство боеголовок для Mistral, став частью глобальной цепочки поставок французского ПЗРК. Обе компании приветствуют промышленное сотрудничество между ними на различных этапах – разработке, производстве и поддержании возможностей (модернизации).

Генеральный директор Nioa Group Роберт Ниоа видит преимущество в локализации производства Mistral, учитывая существующий в Австралии спрос на системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. На данный момент австралийские вооружённые силы не используют ПЗРК французского производства.

ПЗРК Mistral работают по принципу «выстрелил и забыл», а зенитные ракеты обладают высокой манёвренностью и достигают сверхзвуковой скорости. Всё это позволяет эффективно перехватывать самолёты, вертолёты, крылатые ракеты и беспилотники.