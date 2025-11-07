Только Германия планирует приобрести порядка 600 систем ближнего радиуса действия

Компания Rheinmetall AG планирует получить контракты на производство и поставку более 1 тысячи башенных систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Skyranger. Об этом сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на слова генерального директора компании Армина Паппергера.

Глава немецкого концерна акцентирует внимание на том, что только Берлин заинтересован в приобретении порядка 600 систем, хотя, как подчёркивает Hartpunkt, эта цифра ещё не подтверждена конкретными обязательствами со стороны немецкого правительства. Помимо этого, существует перспектива продажи систем другим странам, которые видят преимущество в её установке на различных платформах. По словам Паппергера, в Дании, Австрии и других европейских странах имеют большой интерес к Skyranger из-за адаптированности к различным платформам.

Армин Паппергер также упомянул перспективность 35-мм пушки Skynex, которая может быть установлена как на неподвижную, так и подвижную платформу. Глава концерна утверждает, что их система уже прошла испытания в условиях боевых действиях, перехватив не только беспилотники, но и ракеты (вероятнее всего, речь идёт о крылатых ракетах).