Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В Литве недалеко от литовско-белорусской границы строят военный городок для немецких военных

Его могут запустить уже в этом году.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В Литве планируют раньше срока открыть военный городок Руднинкай, где разместят военнослужащих дислоцируемой на литовских территориях 45-й бронетанковой дивизии. Об этом сообщает The Defense Post.

Строительство военного городка, расположенного в лесной зоне в 16 километрах от литовско-белорусской границы, началось ещё в августе 2024 года. Лагерь должен стать частью более широкого плана по созданию оборонительного комплекса для немецких военнослужащих, проходящих службу на литовских территориях.

Отмечается, что изначально строительство Руднинкай планировали закончить за 36 месяцев, но подрядчик работает над тем, чтобы закончить работы на объекте как можно скорее. Всего на объекте работают три строительных бригады, которые параллельно выполняют различную работу, включая строительство казарм, складских помещений, заправочных станций, административных офисов, ангаров, постов охраны и другой инфраструктуры.

Поэтапная реализация проекта позволяет запустить его раньше, чем предполагалось изначально, чтобы разместить 500 немецких военнослужащих уже в ближайшее время.

Таким образом, уже в середине 2025 года в Руднинкай могут начать пребывать первые немецкие военнослужащие. К 2027 году Вильнюс хочет обеспечить полное развёртывание в городке пяти тысяч военнослужащих 45-й бронетанковой дивизии Бундесвера, созданной для постоянного пребывания на литовских территориях. Строительство военного городка предусмотрено соглашением 2023 года, в рамках которого Берлин согласился разместить своих военных в Литве.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

германия литва
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
11
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
6
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
15
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
4
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
8
Профессор Гастаньяга развивает идею, что весь Большой взрыв должен был произойти внутри черной дыры
+
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
40
Троян BadBox заражает миллионы Android-устройств по всему миру
4
Axios: Трамп и его администрация пренебрегают мерами кибербезопасности
+
Razer представила игровую подушку Freyja и гарнитуру Kraken V4 Pro с тактильными эффектами
+
Radeon RX 9060 XT стала единственной видеокартой этого года, которую можно найти по РРЦ после релиза
4
Опубликован неофициальный список устройств Apple с поддержкой macOS 26
1
Самый высокий в мире железнодорожный мост официально открыли в Индии
+
В Иваново строят первый за 30 лет крупный завод с инвестициями ₽4 млрд
+
В Челябинской области при ремонте дороги нашли мост екатерининской эпохи
+
AMD Radeon RX 9060 XT стала самой высокочастотной видеокартой в истории
5
В Пакистане сообщили о приобретении у Китая истребителей J-35 и самолётов ДРЛО KJ-500
+
Компактный смартфон Vivo X300 Pro Mini оснастят чипсетом Dimensity 9500 и батареей на 7000 мАч
2
Xiaomi готовит специальную версию смартфона Poco F7
+
The Elder Scrolls 6 может появиться на Xbox Showcase 2025
+
Чехия выводит на рынок дрон-перехватчик Interceptor с искусственным интеллектом
+
Vivo X300 Pro Mini получит аккумулятор на 7000 мАч и диагональ 6,3 дюйма
+
AMD анонсировала процессоры Ryzen AI Z2 Extreme и Ryzen Z2 A
+
Строительство объездной дороги в Краснодарском крае продлится до 2027 года
1

Популярные статьи

Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
36
"Хищник: Убийца убийц": краткий обзор (субъективное мнение)
5
Итоги гоночного уик-энда 7-8 июня
+
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
71
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
11
Собираем игровой ПК для Минспорта – что можно купить на 560 000р, и сколько денег удастся сэкономить
8
На Xbox Games Showcase 2025 показали новый Xbox и это не Asus ROG Ally X
2
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
8
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
24

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
04:29
Это не так сложно, как кажется. Куда сложнее найти на это время и изменить свой график
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
Тилька
04:21
Сэр, вы идиот? А что было после AC4 Black Flag? Революция, эволюция игры?
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
Денис Попов
03:38
лучшая борьба это включить мозг. пока будут идиоты готовые хоть 20х выложить за гаджет, чтобы получить его прям сразу со старта продаж, а то и раньше, так и будет
В Японии предприняты беспрецедентные меры по защите Nintendo Switch 2 от спекулянтов
Валерий Лисов
02:30
Эка торкнуло кого-то обозвать так жилмассив - Мылзавод! Урка с мылзавода (Калина красная)
В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
JornoJovanni
02:27
Да, да, знаем мы, ты только на сталкер свой любимый наяриваешь
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
JornoJovanni
02:26
Он не может, ибо все статьи у него "ФИЛ СПЕНСЕР НАС*АЛ МНЕ В ШТАНЫ!"
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
JornoJovanni
02:24
Ура, Майкрософт делает устройство для запуска Эксель-таблиц!!!
На Xbox Games Showcase 2025 показали новый Xbox и это не Asus ROG Ally X
Виктор Кузнецов
02:24
А кто этим владеет и что перепадает народу от этого?Крохи?Владеют всем этим Олигархи- всё у них поделено а нам- инфляция и повышение цен постоянно на всё!Поэтому большой радости нет.И потом разворошив...
Летом в России запустят новую крупную золотоизвлекательную фабрику
32Влад32
01:03
А ЗАЧЕМ? Зачем такая частота? Если в современных сложных играх даже мощные карты выдают около 100 кадров в секунду. Зачем добиваться яркости экрана, сопоставимой с яркостью прожектора?
Игровой монитор SDC поднимет планку частоты обновления до 720 Гц
Кирилл Кавецкий
00:11
Вот вроде по факту. Правда, это всё пипец как тяжко. Пока все нужные вещи сделаешь, уже за 50 будет. А, не знаю кто как, но я лично дальше 60 жить не намереваюсь.
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем