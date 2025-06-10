В Литве планируют раньше срока открыть военный городок Руднинкай, где разместят военнослужащих дислоцируемой на литовских территориях 45-й бронетанковой дивизии. Об этом сообщает The Defense Post.

Строительство военного городка, расположенного в лесной зоне в 16 километрах от литовско-белорусской границы, началось ещё в августе 2024 года. Лагерь должен стать частью более широкого плана по созданию оборонительного комплекса для немецких военнослужащих, проходящих службу на литовских территориях.

Отмечается, что изначально строительство Руднинкай планировали закончить за 36 месяцев, но подрядчик работает над тем, чтобы закончить работы на объекте как можно скорее. Всего на объекте работают три строительных бригады, которые параллельно выполняют различную работу, включая строительство казарм, складских помещений, заправочных станций, административных офисов, ангаров, постов охраны и другой инфраструктуры.

Поэтапная реализация проекта позволяет запустить его раньше, чем предполагалось изначально, чтобы разместить 500 немецких военнослужащих уже в ближайшее время.

Таким образом, уже в середине 2025 года в Руднинкай могут начать пребывать первые немецкие военнослужащие. К 2027 году Вильнюс хочет обеспечить полное развёртывание в городке пяти тысяч военнослужащих 45-й бронетанковой дивизии Бундесвера, созданной для постоянного пребывания на литовских территориях. Строительство военного городка предусмотрено соглашением 2023 года, в рамках которого Берлин согласился разместить своих военных в Литве.