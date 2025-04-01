Однако он не исключил, что сотрудники агентства продолжат работу без Маска, прибегая к «скальпелю» вместо топора.

Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание CNN, заявил, что в определённый момент Департамент эффективности правительства (DOGE) прекратит своё существование, поскольку руководитель агентства, Илон Маск, покинет свою должность. Он подчеркнул, что в какой-то момент американский бизнесмен решит покинуть правительственную должность, вернувшись к управлению своими компаниями - Tesla, SpaceX.

При этом Трамп отметил, что лично он бы хотел оставить Маска на как можно больший срок, ведь это очень «талантливый и умный человек», который проделал хорошую работу. Тем не менее, руководство федеральных агентств за время работы DOGE уже многому научилось, поэтому в будущем смогут выполнять свою работу эффективно и самостоятельно..

По мнению американского президента, некоторые федеральные агентства могут пригласить к себе сотрудников DOGE, а те будут прибегать к «скальпелю».

Примечательно, что до этого Трамп уже рекомендовал Маску использовать «скальпель» вместо топора. Речь шла о более скрупулёзной тактике принятия решений, без радикальных мер: уволить сотрудника подразделения вместо того, чтобы увольнять всё подразделение.