Он подчеркнул, что пока разговоры на этот счёт преждевременны, ведь мира ещё нет.

Украинские власти настаивают на том, чтобы Запад предоставил Украине гарантии безопасности, в том числе путём размещения миротворческих сил из Европы. На такой шаг согласны в Великобритании и Франции, а Соединённые Штаты Америки не против европейской инициативы. Однако российские официальные лица неоднократно говорили о неприемлемости размещения европейских войск на украинских территориях.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего визита в Косово заявил, что если и другие способы обеспечить гарантии безопасности Украины, помимо отправки миротворческих сил из Европы. Он считает хорошим то, что Лондон и Париж проявили инициативу, но вопрос гарантий безопасности необходимо поднимать уже после установления прекращения огня.

Сейчас Рютте считает преждевременным говорить о поддержании мира, пока прекращения огня нет. Аналогичной позиции придерживается и Дональд Трамп.

Однако Марк Рютте согласен с тем, что прорабатывать вопрос гарантий безопасности можно параллельно, ведь после установления режима прекращения огня надо иметь инструменты, позволяющие гарантировать соблюдение мира.

На текущий момент Соединённые Штаты Америки и Украина предлагают России установить 30-дневное прекращение огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Государственный секретарь Марко Рубио считает наилучшим «жестом доброй воли» согласие Москвы на условия перемирия. Дональд Трамп также рассчитывает на положительное решение.