Он рассчитывает, что российская сторона согласится на 30-дневное перемирие.

По итогам встречи украинских и американских дипломатов стороны решили предложить России установить в зоне боевых действий 30-дневное прекращение огня, в рамках которого прекратятся боестолкновения на суше, а также не будут наноситься удары с воздуха и моря. Украинская сторона согласна на такие условия, поэтому Вашингтон планирует выяснить, что на этот счёт думают в Москве.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, чьи слова приводит издание Sky News, заявил, что речь идёт о серьёзных вещах: каждый день люди подвергаются бомбардировкам, из-за чего наносится вред обеим сторонам конфликта. Он рассчитывает, что Россия как можно быстрее даст ответ на то, согласна ли она заключить перемирие с целью дальнейших обсуждений мирного соглашения между украинским и российским государствами.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что со стороны Москвы главным «жестом доброй воли», который хотят увидеть в Вашингтоне, будет согласиться на украинское предложение.

Рубио напомнил, что американский президент Дональд Трамп хотел завершить боевые действия ещё раньше.