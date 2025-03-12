К таком решению Киев пришёл после встречи в Саудовской Аравии.

Вчера дипломаты из Украины и Соединённых Штатов Америки провели встречу в Саудовской Аравии, где обсуждались шаги по дальнейшему урегулированию российско-украинского конфликта. Предполагалось, что Киев рассмотрит возможность прекращения огня в воздушном и морском пространствах.

Как стало известно по итогам встречи встречи, украинская сторона всё же согласилась на 30-дневное прекращение огня в зоне боевых действий. Владимир Зеленский в своём Telegram-канале подтвердил, что Киев предлагал свой вариант прекращения огня в воздухе и акватории Чёрного моря, но в ходе диалога с американскими чиновниками они пришли к решению установить полное перемирие. Зеленский подчеркнул, что прекращение огня касается не только дронов и бомб, то есть речь идёт о полноценном перемирии вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Теперь, по словам Зеленского, Вашингтону осталось убедить Россию пойти на прекращение огня. В случае, если российское руководство примет такое предложение, будет установлено перемирие сроком тридцать дней. Политик добавил, что со своей стороны Киев продемонстрировал готовность к миру и завершению конфликта.

В ближайшее время Соединённые Штаты Америки выясняет, подходят ли данные условия России.