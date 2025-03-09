Американский президент Дональд Трамп известен своей любовью к игре в гольф. Политик имеет ряд отелей, предусматривающих поле для игры в гольф, как и его резиденция Мар-а-Лаго во Флориде. Даже во время своего президентства Трамп предпочитает проводить выходные дни за игрой в гольф, приезжая к себе в резиденцию.

Портал HuffingtonPost посчитал, сколько обходится американским налогоплательщикам настойчивое желание Трампа играть в гольф именно в Мар-а-Лаго, а не в Вашингтоне. С 20 декабря 2024 года Дональд Трамп уже 13 раз проводил выходные за игрой в гольф у себя в резиденции, из-за чего из государственного бюджета пришлось потратить 18 миллионов долларов.

Дело в том, что каждая поездка Трампа в другой штата предусматривает транспортировку американского президента на «борту номер один», как и сопровождающий его транспорт, который перевозят на военно-транспортных самолётах С-17. Есть и другие расходы, например, полицейские катера, которые усиленно патрулируют Мар-а-Лаго после прибытия в резиденцию хозяина, или собаки, предварительно обыскивающие помещение на наличие взрывчатых веществ.

В 2019 году Счётная палата Соединённых Штатов Америки пришла к выводу, что каждая поездка Дональда Трампа в Мар-а-Лаго обходится американцам в 3,3 миллиона долларов. Всего за первый президентский срок политик потратил на отдых в своей резиденции 151,5 миллионов долларов.