Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США потратили на поддержку Киева $300 млрд, а Европа - на $200 млрд меньше.

Американский президент Дональд Трамп обвинил своего предшественника, что он раздавал деньги американских налогоплательщиков, когда речь заходила про Украину. При этом, как подчёркивает политик, экс-президент не требовал от Европы денег, хотя это дело безопасности их региона.

По словам американского президента, за почти три года российско-украинского конфликта Соединённые Штаты Америки вложили 300 миллиардов долларов в оказание военной помощи Украине, когда Европа пожертвовала на 200 миллиардов долларов меньше. Он добавил, что в Белом доме ведут переговоры с партнёрами из Европы для того, чтобы уравнять вклад в поддержку Киева с обеих сторон.

Трамп считает, что Европа должна выделять Украине больше помощи, чем Вашингтон. Американский президент обеспокоен тем, что Соединённые Штаты Америки «заливают» Украину деньгами, хотя их разделяет Атлантический океан. При этом для европейцев, которые географически ближе к Украине, данный вопрос должен быть более важным.

Ранее уже Дональд Трамп подтвердил готовность продолжить поддержку Киева в обмен на редкоземельные металлы в недрах украинской земли. Издание Reuters также сообщает о возобновлении поставок американского оружия после кратковременной паузы.