От первоначальной идеи свернуть всю военную помощь Киеву пока что отказались.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил о готовности прекратить все программы по оказанию военной помощи Украине. Однако, как утверждают украинские официальные лица, в частности Владимир Зеленский, оглашённые при Джо Байдене поставки продолжаются.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Администрации Дональда Трампа приостановили поставки оружия Вооружённым силам Украины на непродолжительное время. Однако в минувшие выходные, то есть 1-2 февраля, процесс передачи пакетов помощи продолжился. Стоит понимать, что речь идёт о том оружии, которое обещал передать Байден перед своим уходом.

По данным издания, в Вашингтоне расходятся во мнениях относительно того, насколько Соединённые Штаты Америки должны оказывать помощь Украине и в каком количество необходимо поставлять оружие. Как уточняют собеседники Reuters, короткая пауза в поставках оружия лишь подтверждает тот факт, что данный вопрос интенсивно обсуждается в Белом доме.

Ранее уже была информация о том, что Дональд Трамп готов продолжить оказывать поддержку Украины в обмен на редкоземельные ресурсы в недрах украинской земли.