Слова американского президента транслировались телеканалом Fox News.

Американский президент Дональд Трамп, находясь на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона, сообщил, что у его администрации были «очень тяжёлые выходные», во время которых они занимались Израилем, а также российско-украинским конфликтом. Его выступление транслировал телеканал Fox News.

По словам американского президента, сейчас у его команды запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, в том числе из России и Украины. Он уточнил, что обсуждение запланированных встреч проходит довольно успешно, но не поделился какими-либо другими подробностями и не раскрыл на каком уровне будут они проходить.

До этого Дональд Трамп уже говорил, что Соединённые Штаты Америки ведут «очень серьёзные обсуждения» с Москвой по поводу урегулирования российско-украинского конфликта. При этом в Кремле дали понять, что Трамп ещё не проводил телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Также российские официальные лица не сообщают о планировании переговоров с американским президентом или членами его администрации. В то же время Владимир Зеленский ранее сообщал о готовности перейти к переговорам с Россией после встречи с Дональдом Трампом.