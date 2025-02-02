Он желает увидеть за столом переговоров США, ЕС, Россию и Украину.

Владимир Зеленский в интервью изданию Associated Press заявил, что перед тем, как перейти к переговорам с Россией, он должен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Именно после данной встречи Киев готов перейти к какому-либо формату переговоров с Москвой, подчёркивая, что данного события ждут в Европе.

Украинский политик выразил желание, чтобы за столом переговоры были представителей Соединённых Штатов Америки, Европейского союза, России и Украины. При этом он признаёт, что не знает, как на самом всё сложится.

Зеленский настаивает на том, что Украине необходимы гарантии безопасности в случае завершения российско-украинского конфликта. Наиболее «дешёвой» он видит членство страны в НАТО, которое, по его словам, станет «большой победой для Дональда Трампа», ведь это будет означать, что именно Соединённые Штаты Америки решают, кто будет в североатлантическом альянсе, а не Россия.

В случае же, если Киеву предложат другие гарантии безопасности, то тут Владимир Зеленский считает необходимым поставку Украине достаточного количества оружия от Соединённых Штатов Америки и Европы. Помимо этого он видит необходимость в поддержке украинского оборонно-промышленного комплекса.