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Nacvark
Трамп сообщил о «серьёзных обсуждениях» с Россией по поводу Украины
Американский президент по-прежнему планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить конфликт.

Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете заявил, что по-прежнему ожидает встречи с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения российско-украинского конфликта. Он не уточнил, когда именно такой разговор состоится, в то же время в Вашингтоне рассчитывают достичь «чего-то значительного».

По словам американского президента, сейчас Соединённые Штаты Америки ведут «серьёзные обсуждения» с Россией по поводу урегулирования российско-украинского конфликта. Ни о каких подробностях Трамп традиционно не рассказал.

Ранее уже Дональд Трамп отказался комментировать информацию о возможных контактах с Владимиром Путиным, но подчеркнул, что в этом направлении «дела идут хорошо». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление, отметив, что Путин не обсуждал с Трампом ни российско-украинский конфликт, ни крушение самолёта American Airlines. В Кремле также отказываются официально подтверждать, что сейчас идёт подготовка встречи между американским и российским президентами.

#россия #украина #сша #дональд трамп
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