Всё на фоне заявления Трампа, который подчеркнул, что в этом направлении «дела идут хорошо».

Известно, что американский президент Дональд Трамп имеет намерения восстановить контакты с Россией на уровне глав государств. В Кремле также не выступают против американской инициативы. Тем не менее, Трамп уже более недели находится в должности, а про подготовку встречи американского лидера с российским коллегой речи не идёт.

После катастрофы с участием самолёта American Airlines и военного вертолёта UH-60 Black Hawk американский президент сделал заявление о контактах между Вашингтоном и Москвой, уточнив, что не обсуждал эту тему с Путиным. В средствах массовой информации расценили заявление как возможный намёк на состоявшийся разговор между президентами по другой теме, но в Кремле информацию опровергли.

После этого Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, когда у него был последний разговор с Владимиром Путиным, отказался о комментариев. Однако он добавил, что в этом направлении «дела идут хорошо».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, сообщил, что американский лидер не проводил телефонный разговор с Путиным ни по поводу крушения самолёта, ни по какой-либо другой теме.